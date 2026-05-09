Нардеп анонсував нові обмеження під час мобілізації

Депутат планує запропонувати парламенту посилити заходи контролю за чоловіками, які виїжджають за кордон і не повертаються

Олександр Федієнко пропонує перекрити кордон для заброньованих та «взятися» за чоловіків, що сховалися від мобілізації за студентським квитком

Заброньованих чоловіків можуть перестати випускати за кордон під час воєнного стану і мобілізації. Із такою ініціативою виступив народний депутат зі «Слуги народу» Олександр Федієнко. Як інформує «Главком», про це він сказав в ефірі youtube-каналу «Говорить великий Львів».

«Давайте, будемо реалістами. У нас є якийсь відсоток людей, які виїхали за кордон, отримавши бронь. Який це відсоток, яка кількість, як це порахувати, які можливі наслідки для підприємства», – каже Федієнко.

На його думку, має бути механізм для підприємств, які бронюють чоловіків.

«Може не варто всіх заброньованих просто випускати за кордон на відпочинок. Повинні бути якісь механізми відповідальності. Бо ми можемо бронювати-бронювати, а вони виїздити-виїздити і так ми добронюємося», – зазначає депутат.

Також Федієнко висловився щодо студентів, які отримують право на відстрочку, але фактично не навчаються, і закликав запроваджувати ті чи інші санкції проти таких навчальних закладів і студентів.

«Якщо ви отримали відстрочку, то ви повинні вчитися. Приходити на денну форму навчання. А так люди, 20% з 200 тисяч, не з’являлися жодного разу навіть в тій області, де знаходиться навчальний заклад», – додав він.

Раніше голова фракції «Слуга народу» та член комітету Верховної ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Давид Арахамія заявив, що процес оновлення законодавства щодо мобілізації в Україні перебуває на завершальному етапі. Невдовзі нові правила будуть представлені народним депутатам та громадськості.

До слова, очільник Офісу президента Кирило Буданов розповів, що упродовж останніх пів року Україна виконує мінімальний план мобілізації.

За словами Буданова, труднощі з мобілізацією виникають, але вони закономірні та є наслідком тривалої війни в Україні. «Проблеми з набором людей на війну, після того як війна триває вже 12,5 років, – це абсолютно закономірний розвиток подій», – вважає він.