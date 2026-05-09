Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Нардеп анонсував нові обмеження під час мобілізації

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Нардеп анонсував нові обмеження під час мобілізації
Депутат планує запропонувати парламенту посилити заходи контролю за чоловіками, які виїжджають за кордон і не повертаються
фото з відкритих джерел

Олександр Федієнко пропонує перекрити кордон для заброньованих та «взятися» за чоловіків, що сховалися від мобілізації за студентським квитком

Заброньованих чоловіків можуть перестати випускати за кордон під час воєнного стану і мобілізації. Із такою ініціативою виступив народний депутат зі «Слуги народу» Олександр Федієнко. Як інформує «Главком», про це він сказав в ефірі youtube-каналу «Говорить великий Львів».

Депутат планує запропонувати парламенту посилити заходи контролю за чоловіками, які виїжджають за кордон і не повертаються.

«Давайте, будемо реалістами. У нас є якийсь відсоток людей, які виїхали за кордон, отримавши бронь. Який це відсоток, яка кількість, як це порахувати, які можливі наслідки для підприємства», – каже Федієнко.

На його думку, має бути механізм для підприємств, які бронюють чоловіків.

«Може не варто всіх заброньованих просто випускати за кордон на відпочинок. Повинні бути якісь механізми відповідальності. Бо ми можемо бронювати-бронювати, а вони виїздити-виїздити і так ми добронюємося», – зазначає депутат.

Також Федієнко висловився щодо студентів, які отримують право на відстрочку, але фактично не навчаються, і закликав запроваджувати ті чи інші санкції проти таких навчальних закладів і студентів.

«Якщо ви отримали відстрочку, то ви повинні вчитися. Приходити на денну форму навчання. А так люди, 20% з 200 тисяч, не з’являлися жодного разу навіть в тій області, де знаходиться навчальний заклад», – додав він.

Раніше голова фракції «Слуга народу» та член комітету Верховної ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Давид Арахамія заявив, що процес оновлення законодавства щодо мобілізації в Україні перебуває на завершальному етапі. Невдовзі нові правила будуть представлені народним депутатам та громадськості.

До слова, очільник Офісу президента Кирило Буданов розповів, що упродовж останніх пів року Україна виконує мінімальний план мобілізації.

За словами Буданова, труднощі з мобілізацією виникають, але вони закономірні та є наслідком тривалої війни в Україні. «Проблеми з набором людей на війну, після того як війна триває вже 12,5 років, – це абсолютно закономірний розвиток подій», – вважає він.

Читайте також:

Теги: мобілізація Олександр Федієнко обмеження кордон навчання депутат

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кого ти обрала, Полтавщино? Слова і діла депутатів за шість років роботи
Кого ти обрала, Полтавщино? Слова і діла депутатів за шість років роботи
29 квiтня, 10:15
Університет пропонує широкий перелік програм, пов’язаних із реальним сектором економіки
Українці можуть безоплатно отримати технічну освіту: «Метінвест Політехніка» відкрила набір за ваучерами
10 квiтня, 13:22
Лукашенко зробив заяву про мобілізацію
Лукашенко закликав білорусів мобілізуватися
14 квiтня, 17:51
Керівник Офісу президента запевнив, що ситуація з мобілізацією контрольована
Чи виконує Україна мінімальний план? Буданов висловився про мобілізацію
18 квiтня, 15:03
На думку нардепа, затримка з поданням до парламенту нових правил мобілізації зумовлена їхньою ретельною підготовкою
Ловитимуть через «Дію»? «Слуга народу» розкрив ідею нової концепції мобілізації
24 квiтня, 17:34
За даними української розвідки, найбільше РФ вербуватиме для війни громадян держав Центральної Азії
Росія цьогоріч мобілізує десятки тисяч іноземців на війну проти України: дані ГУР
28 квiтня, 16:21
Євгенію Шевченку загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років
Відмивання 9 млн грн. Справу нардепа Шевченка скеровано до суду
29 квiтня, 16:05
Зеленський запропонував прем’єр-міністру Фінляндії підписати угоду в форматі Drone Deal
У Фінляндію залетів невідомий безпілотник. Прем’єр-міністр країни звернувся до Зеленського
3 травня, 20:59
Військові навчання в Естонії
В Естонії стартували військові навчання за участі 20 країн
5 травня, 08:18

Події в Україні

У Львові 20-річний відвідувач торгового центру впав із третього поверху
У Львові 20-річний відвідувач торгового центру впав із третього поверху
Нардеп анонсував нові обмеження під час мобілізації
Нардеп анонсував нові обмеження під час мобілізації
Пожежу на Чернігівщині вдалося локалізувати: подробиці стихійного лиха
Пожежу на Чернігівщині вдалося локалізувати: подробиці стихійного лиха
Кількість жертв авіаудару по Краматорську зросла
Кількість жертв авіаудару по Краматорську зросла
Федоров представив новітнє рішення для «малої» ППО: що відомо
Федоров представив новітнє рішення для «малої» ППО: що відомо
Атака на Чернігівщину: російський дрон убив батька та сина на сільгосппідприємстві
Атака на Чернігівщину: російський дрон убив батька та сина на сільгосппідприємстві

Новини

Литва висловила Росії протест через погрози посольствам у Києві
Вчора, 18:30
Mercedes відкликає понад 100 тис. автомобілів: у чому причина
Вчора, 14:00
Перемовини Євросоюзу з Росією. Каллас назвала одну з вимог
Вчора, 13:35
Суд заочно виніс вирок помічнику Путіна Володимиру Мединському
Вчора, 11:32
Москва розгорнула кампанію з дискредитації армії Польщі
Вчора, 07:52
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
7 травня, 23:09

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua