У парламенті зареєстрували законопроєкт проти екстрасенсів

Вікторія Літвінова
Чинне українське законодавство прямо не передбачає відповідальності за такі дії
Нардепи пропонують карати за платні послуги магів та ворожок

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, що передбачає адміністративну відповідальність за надання платних послуг у сфері ворожіння, магії та екстрасенсорики. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на картку документа на сайті парламенту. 

Що пропонує законопроєкт

Ініціатором документа став народний депутат Георгій Мазурашу – позафракційний депутат, відомий численними резонансними законодавчими ініціативами. Законопроєкт зареєстрували у парламенті 15 травня 2026 року.

Адміністративне покарання пропонують запровадити за:

  • надання будь-яких платних послуг із ворожіння, екстрасенсорики, магії, езотерики та окультизму;
  • популяризацію діяльності магів, екстрасенсів та інших осіб, які пропонують подібні послуги;
  • розповсюдження інформації про таку діяльність.

Чим обґрунтовує автор

У пояснювальній записці Мазурашу зазначає, що подібні практики часто використовують для маніпуляцій та психологічного тиску на людей, а їхні організатори отримують прибуток шляхом введення клієнтів в оману. Водночас чинне українське законодавство прямо не передбачає відповідальності за такі дії, якщо вони формально не підпадають під ознаки шахрайства.

Документ пропонує внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Йдеться саме про платні послуги та їхнє просування – безоплатна діяльність під дію законопроєкту не підпадає. 

Що далі

Після реєстрації документ мають направити до профільного комітету, який підготує висновок щодо подальшого розгляду. Дати розгляду в сесійній залі поки не визначено.

Нагадаємо, Георгій Мазурашу є одним із найактивніших реєстраторів законопроєктів у дев'ятому скликанні Верховної Ради – загалом він став автором або співавтором 887 ініціатив, однак рівень їхньої прохідності залишається невисоким. Нещодавно нардеп очолив міжфракційне депутатське об'єднання «Пошук Царства Божого і правди його». До того він реєстрував ініціативи про запровадження Дня Біблії в Україні та щоденної загальнонаціональної молитви за перемогу. 

