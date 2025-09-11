Головна Країна Політика
Депутати проголосували за звільнення голови Чернівецької облради Бойка

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Депутати проголосували за звільнення голови Чернівецької облради Бойка
Засідання сесії Чернівецької обласної ради 11 вересня
Після припинення повноважень Бойка обов'язки голови облради виконуватиме Микола Гуйтор, який був першим заступником.

Депутати Чернівецької облради підтримали рішення про дострокове припинення повноважень голови ради Олексія Бойка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на molbuk.ua.

Загалом було 64 бюлетені, з них проголосували 37 депутатів. За результатами першого підрахунку: 33 депутати висловилися «за», троє – «проти», ще один бюлетень визнали зіпсованим, адже на ньому було написано: «Ні диктатурі».

Бойко повідомив, що залишається депутатом обласної ради
Стосовно ще одного бюлетеня виникла суперечка: у квадратику стояли дві позначки замість однієї дозволеної. Після обговорення члени лічильної комісії проголосували: четверо визнали бюлетень дійсним, троє – недійсним.

У коментарі «Суспільне Чернівці» Бойко повідомив, що залишається депутатом обласної ради. На місцевих виборах він балотувався від «Аграрної партії». Також Бойко не планує оскаржувати припинення повноважень.

До слова, 1 серпня 2024 року депутати Тернопільської облради проголосували за звільнення ексголови Тернопільської облради Михайла Головка, якого того ж дня було поновлено на роботі. Звільнення Головка підтримали одноголосно усі 40 депутатів, які взяли участь у голосуванні.

Теги: Чернівці Олексій Бойко

