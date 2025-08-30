Убивство Андрія Парубія: правоохоронці повідомили про російський слід

Злочин було ретельно сплановано, каже начальник поліції Львівської області Олександр Шляховський

Убивство колишнього голови Верховної Ради, громадсько-політичного діяча Андрія Парубія, яке було скоєно в суботу, 30 серпня, у Львові, ретельно планувалося. Злочинець готувався до його вчинення. Як інформує «Главком», про це повідомив начальник поліції Львівської області Олександр Шляховський на екстреному брифінгу.

За словами Шляховського, органи поліції, Служби безпеки України та прокуратури проводять заходи, які направлені на встановлення місцезнаходження злочинця.

«Для цього розпочався аналіз камер відеонагляду по маршруту підходу та відходу злочинця, встановлення та опитування свідків та очевидців даної події з метою отримання повної інформації, яка б сприяла встановленню злочинця», – повідомив Шляховський.

Начальник поліції Львівщини відмовився надати більше інформації, щоб не зашкодити встановленню істини і всіх обставин злочину. Додав лише, що у вбивстві Парубія розглядають різні версії, зокрема й російський слід.

Справу постійно тримає на контролі генеральний прокурор. Наразі поліція опрацьовує кілька версій, про результати повідомлять пізніше. pic.twitter.com/F6jwE1h1TV — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 30, 2025

Як відомо, 30 серпня у Львові невідомий застрелив колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія. За повідомленням місцевих ЗМІ, політика вбила невідома особа, яка замаскувалась під кур'єра доставки. У соціальних мережах поширили світлину ймовірного вбивці.

Імовірний нападник був на електровелосипеді. Він підійшов до Андрія Парубія, вистрілив та поїхав.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та генеральний прокурор Руслан Кравченко доповіли президенту України Володимиру Зеленському про вбивство колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія.

Новина про вбивство Андрія Парубія сколихнула мережу. Політики та колеги українського діяча висловлюють співчуття рідним і близьким, а також вимагають швидкого та прозорого розслідування трагедії.

У соцмережі також з'явилося відео з моменту вбивства ексспікера.

Також повідомлялось, що Львівська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом умисного вбивства колишнього голови Верховної Ради України та чинного народного депутата України VI-IX скликань Андрія Парубія за частиною першою статті 115 КК України. У місті введено спеціальну операцію «Сирена».