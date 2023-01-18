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Президент Європейської ради підтримав надання Україні танків

Ірина Глотова
glavcom.ua
Президент Європейської ради підтримав надання Україні танків
Голова Євроради підтримав постачання танків Україні
фото:kapital.kz

Президент Європейської ради Шарль Мішель бачить доцільність надання танків Україні через Європейський фонд миру

Президент Європейської ради Шарль Мішель підтримав постачання танків Україні через Європейський фонд миру. Про це він заявив під час пленарної сесії Європарламенту у Страсбурзі

«Їм [Україні] терміново потрібно більше озброєнь, і я особисто виступаю за постачання танків Україні», – заявив він, наголосивши, що військова підтримка Києва здійснюватиметься через Європейський фонд миру.

Нагадаємо, раніше Глава Європейської Ради Шарль Мішель, коментуючи заяви російського диктатора Володимира Путіна про припинення вогню на Різдво, повідомив що вважає такі ініціативи фальшивими. Він переконаний, що відновити мир в Україні можна лише шляхом виведення російських військ. 

У Давосі союзники Німеччини  також посилили тиск на канцлера Олафа Шольца, щоб той дозволив постачання німецьких танків Leopard до України напередодні вирішальної зустрічі міністрів оборони у п'ятницю в Рамштайні. До того ж, німецький виробник зброї зможе до кінця 2023 року підготувати і передати Україні від 10 до 15 танків Leopard 2.

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Теги: танки допомога ЗСУ

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