Голова Євроради назвав «‎різдвяне перемир'я» Росії фальшивим

Глава Європейської Ради Шарль Мішель, коментуючи заяви російського диктатора Володимира Путіна про припинення вогню на Різдво, повідомив що вважає такі ініціативи фальшивими. Про це він написав у Twitter.

Він наголосив, що єдиний серйозний спосіб відновлення миру в Україні – виведення російських військ.

«Є агресор: Кремль. І жертва: український народ. Виведення російських військ – єдиний серйозний спосіб відновлення миру та безпеки. Оголошення про одностороннє припинення вогню є таким же фальшивим і лицемірним, як і незаконні і гротескні анексії та супутні референдуми», – зазначив Мішель.

There’s an aggressor: the Kremlin. And a victim:the Ukrainian people. Withdrawal of Russian troops is only serious option to restore peace & security. Announcement of unilateral ceasefire is as bogus & hypocritical as the illegal & grotesque annexations and accompanying referenda