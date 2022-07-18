До Вінниці з робочим візитом приїхали посли 18 країн (фото)

Делегація на власні очі побачила місце трагедії

Сьогодні до Вінниці приїхали дипломати з 18 країн. Представники висловили підтримку у боротьбі з окупантами, а також поклали квіти до місця влучання російських ракет на площі Перемоги. Про це повідомляє голова Вінницької обласної ради Вячеслав Соколовий.

«Посли 18 країн – Франції, Хорватії, Словенії, Бельгії, Кіпру, Данії, Австрії, Греції, Латвії, Німеччини, Словаччини, Швеції, Литви, Польщі, Угорщини, Чехії, Швейцарії та Ізраїлю – сьогодні у Вінниці», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що представники країн приїхали, щоб підтримати вінничан та на власні очі побачити місце трагедії – площу, де рашиські ракети вбивали мирних жителів, позбавляли життя безневинних дітей. А ще – зруйновані будинки, вигорілі приміщення – страшні прикмети війни.

«Іноземні дипломати розділяють з нами біль. Вони розкажуть народам своїх країн правду про Україну та правду про злочини Росії. Нам важлива та потрібна підтримка світу. Про це ми говорили з ними. У нас є друзі! І вони готові допомагати», – зазначив Соколовий.

Нагадаємо, що 14 липня росіяни вдарили по центру Вінниці крилатими ракетами «Калібр», запустивши їх із підводного човна в акваторії Чорного моря.

Під час ракетних обстрілів Вінниці загинула маленька дівчинка Ліза, за життя її мами Ірини зараз борються медики.

Відомо, що російські ракети влучили в будівлю з офісними приміщеннями в одному з центральних і людних у цей час районів Вінниці. Від ударів постраждали також розташовані неподалік житлові будинки.