«Мир – це завжди спільна справа». Зеленський провів розмови з міжнародними партнерами

Глава держави вчергове подякував міжнародним партнерам за підтримку української нації

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні повідомив, що 20 лютого було проведено багато міжнародної роботи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звернення президента.

Спершу Зеленський відзначив, що зустріч з спецпредставником Трампа Кітом Келлогом відновлює надію та додав, що Україні потрібні сильні угоди з Америкою. Угоди, які справді спрацюють.

«Обговорили з генералом Келлогом фронт, необхідність звільнити всіх наших полонених, яких утримують у Росії, а також – необхідність надійної та чіткої системи гарантій безпеки, щоб війна більше не повернулась і щоб росіяни не ламали життя», – зазначив президент.

Глава української держави підкреслив, що надійний мир потрібен як Україні, так і Європі, Америці, усім у світі. Зеленський провів окремі телефонні розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном, прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, президентом Фінляндії Александром Стуббом, прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стьоре, прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо та президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою.

З Макроном обговорили подальші кроки, і, зокрема, погляди на гарантії безпеки. Зеленський обговорив з Стьоре двосторонні відносини, про майбутнє Європи та енергетичну безпеку. Зі Стуббом обмінялися поглядами на розвиток ситуації.

Зеленський поінформував Трюдо про те, що відбувається зараз, і було обговорено перспективи, зокрема, перспективи в G7. Рамафосі Зеленський подякував за за підтримку суверенітету України й за позицію щодо того, що перемовний процес має бути інклюзивним.

«Ми цінуємо, що Метте і народ Данії відчувають, чого ми прагнемо. Мир – це завжди спільна справа, і тим більше мир, який ми маємо залишити всім наступним поколінням. Я дякую всім за допомогу й за відчуття єдності – єдності, яка зараз так само важлива, як і у 22-му році. Я пишаюся нашими людьми, пишаюся всіма, хто б’ється, хто допомагає, хто вірить – вірить, що у війнах не має перемагати зло. Пишаюся вами, українці! І я бачу, як ви захищаєте правду. Це дуже важливо. Я дякую вам! Дякую за підтримку!», – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, що 20 лютого президент України провів зустріч зі спеціальним представником Дональда Трампа з питань України та Росії Кітом Келлогом. Як наголосив президент, розмова з Келлогом була «хорошою» та містила багато деталей. Також він подякував США за надану Україні допомогу.