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Зеленський про зустріч з Келлогом: Україна готова до сильної угоди з Трампом

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Зеленський про зустріч з Келлогом: Україна готова до сильної угоди з Трампом
Президент України та спецпредставник Трампа детально обговорили ситуацію на полі бою
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Зеленський: «Ми запропонували найшвидший і найбільш конструктивний шлях досягнення результату»

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі спеціальним представником Дональда Трампа з питань України та Росії Кітом Келлогом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву глави нашої держави.

Як наголосив президент, розмова з Келлогом була «хорошою» та містила багато деталей. Також він подякував США за надану Україні допомогу.

«Україна від першої ж секунди цієї війни прагне миру, і ми можемо й мусимо зробити мир надійним і тривалим, щоб Росія більше ніколи не змогла повернутися з війною», – каже український лідер.

Очільник нашої держави наголосив, що Україна готова до «сильної, дійсно корисної угоди» з президентом Сполучених Штатів щодо інвестицій і безпеки.

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Зеленський під час зустрічі з Келлогом
фото: president.gov.ua/Офіс президента

«Ми запропонували найшвидший і найбільш конструктивний шлях досягнення результату. Наша команда готова до роботи 24/7. Успіх обʼєднує. Всім у світі потрібен успіх у відносинах зі Сполученими Штатами», – додав Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський та спеціальний представник президента США Кіт Келлог раніше розпочали спільну зустріч у Києві. Попри очікування, сторони домовилися, що після переговорів не буде фінального спільного брифінгу для преси.

Варто зазначити, що вчора американський президент Дональд Трамп заявив, що український лідер Володимир Зеленський є «диктатором без виборів». Президент США вважає, що Зеленському «краще рухатися швидко, інакше у нього не залишиться країни». Трамп знову наголосив начебто український лідер має «дуже низький рейтинг в українських опитуваннях», і «єдине, що у нього добре виходить – це грати на Байдені «як на скрипці».

Водночас радник президента США з нацбезпеки Майк Волц закликав Київ «збавити тон» і підписати угоду про корисні копалини.

Як повідомлялося, віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що ні Європа, ні адміністрація Байдена, ні Україна протягом трьох років не мали жодного шляху перемогти у війні проти Російської Федерації. Політик заявив, що черговий пакет допомоги для України не зможе допомогти, росіяни мають «величезну чисельну перевагу» в живій силі та зброї, і ця перевага зберігатиметься «незалежно від подальших пакетів допомоги Заходу».

До слова, російська влада здивувалася різким висловлюванням президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа на адресу глави України Володимира Зеленського. Заяви американського лідера перевершили будь-які очікування Москви.

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Теги: війна Дональд Трамп Володимир Зеленський президент Кіт Келлог

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