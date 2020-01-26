Донбас сам може повернутися в Україну, – Кравчук



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Перший президент України Леонід Кравчук

Експрезидент назвав умови для повернення Донбасу

Поки влада розглядає різні сценарії по реінтеграції Донбасу, перший президент України (1991 -1994 рр.) Леонід Кравчук вважає, що ці окуповані території і самі можуть повернутися, а ось з Кримом ситуація складніша.

Про це повідомляють «Новини Донбасу».

За його словами, окуповані території Донбасу Україні буде легше повернути, ніж Крим, оскільки там вже доведеться застосовувати іншу стратегію.

«Донбас він (президент РФ Володимир Путін) ще не взяв. Я вірю в те, що Донбас може сам повернутися в Україну за допомогою світової спільноти, за допомогою нашої активної, наполегливої, цілеспрямованої, системної роботи щоденної. Сьогодні Крим вже в системі російських відносин, Російської Федерації. І тому це вже буде інша схема повернення. Коли вона спрацює, на жаль, я сказати не можу. Але те, що вона спрацює, я зараз в це вірю», – сказав Кравчук.

Нагадаємо, Сенцов не вірить в результат переговорів з деокупації Донбасу при живому Путіну.

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