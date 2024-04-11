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Закон про мобілізацію: звільнені з полону військові отримали право на демобілізацію

Ірина Міллер
glavcom.ua
Закон про мобілізацію: звільнені з полону військові отримали право на демобілізацію
Ця норма передбачена у новому законі №10449, який сьогодні ухвалила Верховна Рада
фото з відкритих джерел

Демобілізація колишніх полонених відбуватиметься виключно за їхнім бажанням

Ті військовослужбовці, які були звільнені після полону, тепер мають право на демобілізацію. Така норма передбачена у новому законі №10449, який сьогодні ухвалила Верховна Рада. Про це повідомляє народний депутат Олексій Гончаренко. 

Депутат зауважив, що демобілізація колишніх полонених відбуватиметься виключно за власним бажанням.

«Тобто якщо ви хочете залишитись у війську – це ваше право. Рік боротьби дав результати», – написав депутат у Telegram.

Нагадаємо, на сьогоднішньому засіданні Верховна Рада проголосувала за закон про мобілізацію. Рішення підтримали 283 народні обранці.

Закон спрямований на те, щоб поставити на облік усіх військовозобов'язаних і оновити їхні дані. Як зазначають автори документа, це спростить для влади процес мобілізації, оскільки ТЦК матимуть актуальну інформацію про потенційних новобранців.

Чоловіки у віці 18-60 років зобов'язані протягом 60 днів оновити свої облікові дані у військкоматі, центрі надання адмінпослуг (ЦНАП) або в електронному кабінеті призовника.

Військовослужбовці у разі укладення першого контракту мають право на компенсацію 50% від першого внеску за кредитом, забезпеченим предметом іпотеки.

Скасовується відстрочка від служби для аспірантів, які вчаться на контракті, і для тих громадян, що здобувають наступну освіту, яка не є вищою за попередню.

Замість строкової служби закон вводить «базову військову підготовку» для громадян. Її можна пройти під час навчання у ВНЗ або в тренувальних центрах ЗСУ. Така підготовка почнеться з 1 вересня 2025 року.

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Також на сьогоднішньому засідання Верховна Рада проголосувала за постанову, щоб Уряд додав 70 тис. грн на місяць тим військовим, які перебувають на передовій.  

Теги: Верховна Рада демобілізація закон законопроєкт

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