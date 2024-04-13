Стало відомо, коли в Україні розпочнеться повторний огляд обмежено придатних

Із середини травня розпочнеться переогляд на підтвердження придатності до служби тих людей, які були визнані обмежено придатними

Заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк прокоментував підписаний президентом закон

В Україні повторний медогляд обмежено придатних для військової служби розпочнеться з середини травня. Про це сказав заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк під час виступу на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад. Він прокоментував підписаний президентом України закон № 10313, який скасовує висновок військово-лікарської комісії «обмежено придатний».

«Наразі триває погодження змін до 402 наказу. І з середини травня розпочнеться переогляд на підтвердження придатності до служби тих людей, які були визнані обмежено придатними», – пояснив заступник міністра.

Щодо мобілізаційних заходів, Гаврилюк нагадав про ухвалений Верховною Радою в другому читанні законопроєкт №10449 про мобілізацію. Він зазначив, що цей документ фіксує чотири важливі речі:

обов’язки громадян;

обов’язки органів місцевого самоврядування;

облік всіх чоловіків у віці 18-60 років;

закрито частину шпарин ухиляння від мобілізації.

Також, як зауважив заступник міністра, Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт №10379 про збільшення штрафів за порушення військового обов’язку і правил мобілізації.

11 квітня, Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт про мобілізацію №10449. Закон спрямований на те, щоб поставити на облік усіх військовозобов'язаних і оновити їхні дані. Як зазначають автори документа, це спростить для влади процес мобілізації, оскільки ТЦК матимуть актуальну інформацію про потенційних новобранців.

Закон спрямований на те, щоб поставити на облік усіх військовозобов'язаних і оновити їхні дані. Як зазначають автори документа, це спростить для влади процес мобілізації, оскільки ТЦК матимуть актуальну інформацію про потенційних новобранців. Чоловіки у віці 18-60 років зобов'язані протягом 60 днів оновити свої облікові дані у військкоматі, центрі надання адмінпослуг (ЦНАП) або в електронному кабінеті призовника.

Нагадаємо, в Україні набув чинності закон про зменшення призовного віку. У зв'язку з цим ТЦК почнуть викликати 25-річних для уточнення даних і проходження медогляду.