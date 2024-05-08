Допуск журналістів до Ради: Стефанчук підписав розпорядження

У 2020 році журналістам закрили доступ до будівлі Верховної Ради у зв'язку з епідемією коронавірусу та запровадженням карантину

Представники медіа матимутьожливість висвітлювати діяльність Верховної Ради безпосередньо у приміщенні парламенту

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав розпорядження про допуск журналістів у стіни парламенту в умовах дії воєнного стану. Про це повідомляє пресцентр Ради.

Відтак, як наголошується, представники медіа мають можливість висвітлювати діяльність Верховної Ради безпосередньо у приміщенні українського парламенту.

Зазначеним Розпорядженням також затверджено Положення «Про акредитацію медіа при Верховній Раді України дев’ятого скликання на період дії воєнного стану в Україні».

У вівторок, 7 травня голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук та Керівник Апарату Українського Парламенту Вячеслав Штучний провели зустріч із журналістами та поінформували їх про особливості роботи медіа у прес-центрі Верховної Ради України, зокрема, щодо дій під час оголошення повітряної тривоги.

Також ВР інформує, що для журналістів спеціально обладнані робочі місця, місце для брифінгу, запису інтервʼю, трансляції засідань.

Нагадаємо, раніше керівник Апарату Верховної Ради України В'ячеслав Штучний повідомив, що невдовзі для представників преси будуть відкриті кулуари Верховної Ради.

Нагадаємо, у 2020 році журналістам закрили доступ до будівлі Верховної Ради у зв'язку з епідемією коронавірусу та запровадженням карантину. Через півтора року, восени 2021 року, заборону частково послабили, але повний доступ не відновили.

З 24 лютого 2022 року – з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну доступ представників засобів масової інформації до будівлі Верховної Ради було припинено.

До слова, голова Комітету зі свободи слова Верховної Ради Ярослав Юрчишин повідомив, що бронювання для журналістів в Україні не передбачено. Інформаційний фронт не розглядається як окремий напрямок.