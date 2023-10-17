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Довічна перевірка чиновників: кого це стосується (повний список)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Довічна перевірка чиновників: кого це стосується (повний список)
фото ілюстративне

СЬогодні Рада проголосувала за пожиттєвий статус та перевірки політично значущих осіб

Верховна Рада у вівторок, 17 жовтня, підтримала закон про фінансовий моніторинг політично значущих осіб. Головною зміною є те, що топ посадовці матимуть довічний статус PEP замість трьох років, як це було раніше. Про це йдеться у статті «Главкома».

Таким чином тепер буде посилено відповідальність суб'єктів первинного фінмоніторингу, наприклад, банків за необґрунтовану відмову користувачам фінансових послуг. 

Хто вважається РЕР?

  • президент, прем’єр-міністр, члени Кабінету міністрів України та їхні заступники;
  • керівник постійно діючого допоміжного органу, утвореного президентом України, заступники цього керівника;
  • керівник та заступники керівника Державного управління справами;
  • керівники апаратів (секретаріатів) державних органів, що не є державними службовцями, посади яких належать до категорії «А»;
  • секретар та заступники секретаря Ради національної безпеки і оборони України;
  • народні депутати України;
  • голова та члени правління Національного банку, члени Ради Національного банку;
  • голови та судді Конституційного Суду, Верховного Суду, вищих спеціалізованих судів;
  • члени Вищої ради правосуддя, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів, члени Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів;
  • генеральний прокурор та його заступники;
  • голова Служби безпеки України та його заступники;
  • директор Національного антикорупційного бюро та його заступники;
  • директор Державного бюро розслідувань та його заступники;
  • директор Бюро економічної безпеки України та його заступники;
  • голова та члени Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, голова та члени Антимонопольного комітету України, голова Національного агентства з питань запобігання корупції та його заступники, голова та члени Рахункової палати, голова та члени Центральної виборчої комісії, голови та члени інших державних колегіальних органів;
  • надзвичайні й повноважні посли;
  • начальник Генерального штабу – головнокомандувач Збройних сил України, командувачі Сухопутних військ Збройних Сил України, Повітряних сил Збройних сил, Військово-Морських сил;
  • державні службовці, посади яких належать до категорії «А»: державний секретар Кабінету Міністрів України та його заступники, державні секретарі міністерств; керівники центральних органів виконавчої влади, які не є членами Кабінету Міністрів України, та їхні заступники;
  • керівники державної служби в інших державних органах, юрисдикція яких поширюється на всю територію України;
  • керівники органів прокуратури, керівники обласних територіальних органів Служби безпеки України, голови та судді апеляційних судів;
  • керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних та казенних підприємств, господарських товариств,
  • державна частка у статутному капіталі яких прямо чи опосередковано перевищує 50%в;
  • члени керівних органів політичних партій.

Раніше повідомлялося, що Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав правку 9269-д до Закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» щодо політично значущих осіб. 

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Теги: гроші чиновник

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