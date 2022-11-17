Українські експерти з Дудою прибули на місце падіння ракет у Польщі (фото, відео) 

На місце трагедії в Пшеводуві працюють поляки та американці

Слідчі збирають матеріали щодо інциденту, який забрав життя двох людей

На місце падіння ракети у польському Пшеводуві допустили українських експертів. Про це повідомив голова Бюро міжнародної політики при президентові Польщі Якуб Кумох у Twitter.

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На місце трагедії в Пшеводуві також прибув президент Польщі Анджей Дуда.

Раніше Кумох повідомив, що польська сторона зацікавлена в спільній роботі з Україною над розслідуванням.

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«Я зацікавлений у тому, щоб українці першими контактували з нашими слідчими, щоб побачити, які матеріали ми маємо», – сказав він.

Кумох додав, що на місці, куди впала ракета, працює польсько-американська слідча група. Слідчі вже зібрали матеріали, які можуть відтворити послідовність подій 15 листопада. Серед головних матеріалів: фото та відео, крім того, за залишками ракети, глибиною воронки фахівці вирахували напрямок, звідки прилетіла ракета, навіть кількість використаного нею палива.

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські фахівці братимуть участь у розслідуванні падіння ракет у Пшеводуві в Польщі.

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Напередодні президент Польщі Анджей Дуда відреагував на заклик України включити її до розслідування падіння ракети на польській території. Він заявив, що перед цим Варшава має порадитися з Вашингтоном.

Раніше повідомлялося, що слідчі після вибуху у Пшеводуві вивчають залишки ракети, глибину вирви, вираховують напрямок, звідки прилетіла ракета, навіть кількість використаного нею палива. Про це заявив голова Бюро міжнародної політики Якуб Кумох. За його словами, також є кадри, на яких можна побачити певну послідовність подій.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що вибухи на сході Польщі були нещасним випадком, і Варшава не вважає інцидент з ракетою нападом на країну, оскільки ракета, що впала, за словами Дуди, вірогідно, була випущена українськими силами ППО.

При цьому Сполучені Штати Америки поклали вину за падіння ракети на території Польщі на Росію.

Як відомо,15 листопада в прикордонному селищі Польщі впала ракета, внаслідок чого двоє людей загинули.

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