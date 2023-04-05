Дуда вручив Зеленському найвищу нагороду Польщі (відео)

Дуда Зеленському: «Важко приховати сльози зворушення, спостерігаючи за вашим служінням Батьківщині»

Президент України Володимир Зеленський на знак визнання заслуг у поглибленні відносин між Польщею та Україною, діяльність у сфері безпеки й стійкість у захисті прав людини нагороджений Орденом Білого Орла – найвищою нагородою Польщі. Відповідну нагороду йому вручив президент Польщі Анджей Дуда під час зустрічі у Варшаві.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Орден Білого Орла є найстарішою й найціннішою польською нагородою. Її вручають видатним людям, які своїм життям зробили винятковий внесок у Республіку Польща. Важко приховати сльози зворушення, спостерігаючи за вашим служінням Батьківщині. Ви не покинули ні України, ні своїх співвітчизників. Ви — взірцевий лідер держави і нації», – зазначив Дуда.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сьогодні перебуває з робочим візитом у Варшаві.

Зазначимо, що це п’ята столиця, яку глава України відвідав після початку повномасштабного вторгнення Росї. До цього він був у Вашингтоні, Лондоні, Парижі та Брюсселі.

Цього разу про візит повідомлено заздалегідь – за два дні. Раніше Зеленський був у Жешуві з неанонсованими візитами.

У програмі візиту Володимира Зеленського – зокрема, переговори з президентом Анджеєм Дудою, прем'єр-міністром Матеушем Моравецьким, підписання двосторонніх документів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Глава держави зустрінеться з представниками польського бізнесу в межах українсько-польського бізнес-форуму, з маршалками Сейму та Сенату, волонтерами та рятувальниками, а також із мерами прикордонних з Україною міст.

Увечері Володимир Зеленський звернеться до поляків та українців, які проживають у Польщі, з великою промовою.