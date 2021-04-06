Двоє учасників російського гурту «Кис-Кис» потрапили до бази «Миротворця»

Двоє гітаристів «Кис-Кис» виступали у травні 2015 року на концерті у окупованому Алчевську, який організувало терористичне угрупування «ЛНР»

Двоє гітаристів російського гурту «Кис-Кис» потрапили до бази «Миротворця».

Про це повідомив громадський активіст, голова громадської організації «Світанок» Вадим Поздняков на своїй сторінці в Facebook.

«Нещодавно російський поп-гурт «Кис-Кис» мав тур по Україні (в т.ч. у Харкові). Двоє гітаристів цього гурту виступали у травні 2015 року на концерті у окупованому Алчевську, який організувало терористичне угрупування «ЛНР». На жаль, цю інформацію ми отримали лише кілька днів тому, тому вони встигли виступити в українських містах. Проте, цей гурт планує знову виступити влітку цього року на фестивалі «Файне місто» у Тернополі та дати два концерти у Києві», - написав Поздняков.

Після подання активістів, гітаристів було занесено до бази «Миротворець».

Російських гітаристів внесли до бази через свідоме порушення державного кордону України з метою проникнення на окуповану російсько-терористичними бандформуваннями територію України на Донбасі.

Також їх звинувачують у співпраці з проросійськими терористичними організаціями та участі в пропагандистських заходах Росії (країна-агресор) проти України.

Окрім цього, активісти подали звернення до СБУ і ДПСУ з вимогою заборонити їм в'їзд і більш ніж впевнені, що так і буде.