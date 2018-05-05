Дюжина відео політиків, які підірвали інтернет

Резонансні ролики політиків

Ролик глави «Батьківщини» Юлії Тимошенко до Дня кондитера, в якому політик готує сирники, а в кінці тролить президента Петра Порошенка, бурхливо обговорюється у соцмережах. Симпатики ЮВТ розхвалюють її, мовляв, обдарована людина має хист до усього, та захоплюються її харизматичністю. Політологи ж, близькі до Банкової, шукають у ролику

Резонансні ролики політиків

Ролик глави «Батьківщини» Юлії Тимошенко до Дня кондитера, в якому політик готує сирники, а в кінці тролить президента Петра Порошенка, бурхливо обговорюється у соцмережах. Симпатики ЮВТ розхвалюють її, мовляв, обдарована людина має хист до усього, та захоплюються її харизматичністю. Політологи ж, близькі до Банкової, шукають у ролику ознаки «штучності» та фальші. Приміром, Віктор Уколов вчора не повірив, що Тимошенко змогла б приготувати що-небудь із її маніюром: «Люди ж не сліпі, Тимошенко не буде сама готувати сирники, бо дорогі нігті з французьким манікюром геть пропадуть. Хіба знайде міцні резинові перчатки, які не прорвуться». Однак коментатори не підтримали Уколова: жінки написали, що довгі нігті не стають на заваді домашнім справам, а гель-лак не псується через приготування їжі. Сьогодні ж політолог знайшов іншу причину придратися до відео Тимошенко. «І ви той, хлоридом кальцію не користуйтесь - можна отруїтись, але якщо Вам про сіль написали, то це справді хлорид, але натрію», - написав Уколов у себе на сторінці у Facebook.

Захопливі чи критичні – коментарі в обговорення ролику не вщухають другий день поспіль. «Главком» зробив підбірку з дюжини відео політиків, які свого часу також викликали резонанс серед користувачів інтернету.

Бабах Савченко

Ролик з нардепом Надією Савченком з’явився у мережі у той період, коли Генпрокуратура звинуватила льотчицю у підготовці теракту. Просте, на перший погляд, відео політологи оцінили як «дороге та якісне». Відео стало вірусним, зібрало чимало різних відгуків та коментарів.

Легка еротика від Савченко

Не встигли вщухнути розмови про Бабах!, як піарники Надії випустили другий ролик. Через п'ять днів після арешту Савченко на її сторінці на Facebook з'явилося відео з агітаційним змістом. На ньому Надія переодягається: знімає вишиванку та одягає військову форму.

Поцілунок від Ляшка

Два роки тому лідер Радикальної партії Олег Ляшко прийшов під будівлю Кабміна зі своїми прихильниками на акцію начебто на захист виробників молочної продукції. Політик привів із собою дві корови.Задля того, щоб довести свою відданість селянам, Ляшко поліз цілуватися до корови.

Зеленський матюкає політиків

Цей резонансний ролик – фрагмент першої серії серіалу «Кварталу 95» «Слуга народу». Зеленський у ролі учителя історії нецензурно сварить українських можновладців.

Реп від соціаліста Киви

Ведучий телеканалу «Еспресо ТБ» - який, на той момент пов’язували з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим - Богдан Буткевич і нинішній лідер Соціалістичної партії Ілля Ківа позмагалися у реп-баттлі. Буткевич назвав Киву «лисим псом Авакова», а той у відповідь зауважив, що йому достатньо зателефонувати міністру – і програму вестиме вже він, Кива, замість Буткевича.

«Бє-бє-бє» і ляп водою

У грудні 2015 року під час засідання Нацради реформ Авакаов посвалився з Міхеїлом Саакашвілі, який на той момент обіймав посаду губернатора Одещини. Під час словеснох перепалки Саакашвілі звинувачував Авакова у корумпованості, а міністр роздратувався настільки, що почав передражнювати опонента («Бе-бе-бе!») та виплеснув йому в обицця склянку води.

На каву з Коломойським

Напередодні звільнення олігарха Ігоря Коломойського з посади голови Дніпропетровської ОДА, у мережі з'явилося відео, на якому народний депутат Мустафа Найєм цікавиться, що (тоді ще) губернатор робить біля будівлі «Укрнафти», яку оточили озброєні люди. Коломойський кілька разів запросив його на каву фразою «Каву ідеш пити?».

Правило множення від Кернеса

Мер Харкова Геннадій Кернес у 2012 році на нараді комісії з надзвичайних ситуацій обізвав голову Харківміськліфта «сучим псом»: «Ти, Кандауров! Встань! Дивися, сучий пес! Якщо ти – уважно слухай те, що я тобі кажу – ще раз так поставишся до своїх обов'язків, ще раз я дізниюся про те, що ти особисто, як директор не проконтролював ті обіцянки й зобов'язання, які взяв на себе, я тебе помножу на нуль, тобі це ясно, чи ні?».

Спільна творчість і «скучное лицо»

Ролик Кернеса і Михайла Добкіна, який з’явився в тубі ще у 2007-му році, настільки сподобався користувачам інтернету, що його розібрали на цитати, які використовують і досі. На відео зафіксований творчий процес зйомки агітаційного ролика Добкіна.

Вінок Януковича

17 травня 2010 року, під час покладання вінків тодішніми президентами України (Віктором Януковичем) та Росії (Дмитром Медведєвим) до пам'ятника Невідомому солдату в Києві вітер відірвав один з вінків від кріплення, і той впав на Віктора Януковича. Незважаючи на те, що після інциденту працівники прес-служби президента України попросили журналістів не давати кадри з падінням вінка на Януковича в ефір, вже через кілька годин відео, на якому зображений конфуз, з'явилося в інтернет

Азарівські загадкові кровососі

Екс-прем'єр-міністр з команди президента-втікача Микола Азаров запам'ятався українцям незнанням державної мови - чи принаймні жахливим акцентом. Один з перлів Азарова потрапив на відео. «В країні сформувався целій прошарок кровосісів бюджетних коштів, и тепер ми всех ціх упірів ліквідуємо», - запевнив він.

Янукович «Увімкніть для себе Україну»

Під час виступу в Давосі на українському ланчі у січні 2011 року перед «Євро-2012» з тодішнім президентом Януковичем трапився черговий конфуз: він не зміг вимовити гасло промо-кампанії нашої країни, яка демонструється на світових телеканалах – «Увімкни Україну».

Янукович читав свій виступ з папірця. «Цей слоган - увікни..., увікни..., - вікнить для себе Україну – це слоган промо-кампанії нашої держави до» Євро-2012», - ледь вимовив Янукович.

Сьогодні в завтрашній день…

Чотири роки тому фрагмент виступу мера Києва Віталія Кличка спричинив чималий резонанс. Під час прямого ефіру на одній з програм Кличко не зміг чітко висловити свою думку і видав наступне: «А сьогодні у завтрашній день не всі можуть дивитися. Вірніше, дивитися можуть не тільки лише усі – мало хто може це робити».

Наталія Сокирчук, «Главком»