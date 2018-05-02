Екс-глава Митної служби: Мене обіцяли випустити з тюрми, якщо я здам Тимошенко

«Мені написали 14 пунктів, які я мав виконати... Я послав»

Екс-глава Державної митної служби України Анатолій Макаренко розказав у програмі «Гордон» про те, як його змушували «здати» Юлію Тимошенко в обмін на вихід із в’язниці. Як відомо, Макаренко знаходився у в’язниці з червня 2010-го по липень 2011 року через «історію з оформленням газу» (Кримінальна



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Анатолій Макаренко

«Мені написали 14 пунктів, які я мав виконати... Я послав»

Екс-глава Державної митної служби України Анатолій Макаренко розказав у програмі «Гордон» про те, як його змушували «здати» Юлію Тимошенко в обмін на вихід із в’язниці.

Як відомо, Макаренко знаходився у в’язниці з червня 2010-го по липень 2011 року через «історію з оформленням газу» (Кримінальна справа щодо «газових угод з Росією в 2009 році»).

За словами Макаренка, його «посадили по бєспрєдєлу» і в обмін за вихід на свободу змушували здати Тимошенко.

«Мені написали 14 пунктів, які я мав виконати... Я послав. Ухвалив таке рішення досить швидко і потім жодного разу не каявся», - сказав Макаренко.

Вперше після цієї ситуації Макаренко зустрівся з Тимошенко за три дні після її виходу з в'язниці, у її кабінеті.

«Коли ми обнялися, Тимошенко пахла так само, як я після своєї відсидки. Прілий запах безнадії. Попри те, що вона – жінка і яскрава людина. Та золота клітка, у якій вона, як зараз кажуть, перебувала, – звичайна в'язниця. Цей запах я запам'ятав назавжди. І з Юрієм Віталійовичем Луценком ми про це якось говорили – що саме запах пам'ятаємо», - підкреслив Макаренко.

Раніше повідомлялося, що Європейський суд з прав людини присудив відшкодування моральної шкоди у розмірі 10 тисяч євро екс-голові Державної митної служби України Анатолію Макаренку.