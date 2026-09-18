Чим новий в.о. генпрокурора Ковальський запам'ятався Хмельниччині? Яскраві факти трудової біографії

Антон Ковальський очолював прокуратуру Хмельниччини з липня 2025 року

З відкритих даних відомо: Антон Ковальський родом із Вінниці. З 27 років (у 2011-му) розпочав роботу в органах прокуратури Вінниці. За десять років пройшов шлях від посади старшого слідчого до заступника керівника Вінницької обласної прокуратури. З листопада 2021 року – керував Чернівецькою обласною прокуратурою. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Новий в.о. генпрокурора – Антон Ковальський. Досьє, зв’язки та загадка призначення».

На початку липня 2025 року Ковальського перекинули на Хмельницьку обласну прокуратуру. Він прийшов на хвилі ганебного скандалу з прокурорами-інвалідами, який розгорівся після викриття ДБР ексголови МСЕК Хмельниччини Тетяни Крупи. До речі, тоді Хмельниччина лідирувала за кількістю прокурорів, які мали групи інвалідності і одержували солідні пенсійні виплати.

Одна з хмельницьких депутаток у розмові з «Главкомом» пригадала першу публічну появу нового обласного прокурора у стінах облради. Це було на сесії 17 вересня 2025 року. Ковальський, на той момент очолював прокуратуру Хмельниччини два місяці, звітував перед депутатами за результати роботи органів прокуратури у І півріччі 2025 року.

«Коли хтось на сесії облради виступає зі звітом, як правило, депутати риються у телефонах, займатися власними справами. Їм це нецікаво. Коли виступав Ковальський, я відкладала все і слухала його. Він говорив без папірця, експресивно та професійно», – згадує обраниця.

Також депутатка пригадала, що Ковальський гнівався через стан боротьби зі злочинністю, яка залишилися йому у спадок (за шість місяців 2025 року рівень злочинності в області на 10 тис. населення складав 48,8 кримінальних правопорушень. Щоправда, це майже вдвічі менше, ніж в Україні – 79,6. Для порівняння: у I півріччі 2026 року рівень злочинності в області на 10 тис. населення склав 36,9 кримінальних правопорушень).

«Я принциповий прокурор, не розумію взагалі, як тут працювали. Бо стільки справ лежить стосовно корупції, економічної злочинності. І ніхто з ними нічого не робив. За три місяці на новій посаді я підняв усі справи і Хмельниччина ввійшла до трійки областей у боротьбі з корупцією», – переповіла слова Ковальського співбесідниця видання.

Запал Ковальського, який рік тому побачили депутати Хмельницької облради, дійсно знайшов відображення у роботі обласної прокуратури. За даними джерел «Главкома» у правоохоронних органах, було реанімовано кримінальні справи, які десять і більше років ніхто не розслідував. Частину з них за ініціативи прокуратури суди закрили за термінами давності.

Щодо нових проваджень, то прокурор Ковальський та його команда, зосередилися на притягненні до відповідальності голів громад, керівників комунальних підприємств і навіть освітян. Поінформовані співбесідники кажуть, що більшість справ відкрито за статтею 191 Кримінального кодексу «Привласнення, розтрата майна». Однак у юристів виникають питання з доведенням у судах умислу з боку викритих підозрюваних посадовців.

«Наприкінці минулого року у Кам’янці-Подільському ректор вишу закупила генератори. Оскільки закінчувався бюджетний рік, вона після спілкування з департаментом освіти швиденько оформила відповідні документи. А вже 5 січня до ректорки прийшли правоохоронці з підозрою за те, що вона уклала договір зберігання генераторів на п’ять днів. Словом, будь-яка вада документообігу стає підставою для викриття нібито корупційної схеми», – зазначила «Главкому» відома хмельницька адвокатка.

До слова, «Главком» минулого року описав історію, яку прокурори Ковальського подали як змову у заволодінні коштами бюджету при влаштуванні громадської вбиральні у центральному парку Хмельницького. Ідеться про переплату 157 тис. грн на туалеті вартістю 550 тис. грн, який комунальники встановили у розпал великої війни, влітку 2022 року.

З гучних прізвищ, які звучали в ухвалах під час досудового розслідування цієї справи, до вироку дійшла пересічний юрист КП «Парки і сквери міста Хмельницького» – умовний термін покарання на підставі угоди про визнання винуватості.

Окремо «Главком» звернув увагу, що прокурор Антон Ковальський брав участь у судах, які розглядали справи, де потерпілими проходили неповнолітні. Із останніх резонансних проваджень – арешт директора мовної школи з Хмельницького, підозрюваного у розбещенні 13-річної і 14-річної учениць. Зокрема, Ковальський просив Феміду узяти під варту ймовірного кривдника без визначення розміру застави.

«Можу відзначити належний рівень організації роботи прокуратури області та діяльність прокурора області Антона Ковальського. У його роботі простежується системний і відповідальний підхід до виконання покладених законом повноважень, увага до забезпечення законності, обґрунтованості процесуальних рішень та дотримання прав учасників кримінального провадження. Позитивно оцінюю принциповість, виваженість, відповідальність, здатність приймати складні рішення та конструктивно взаємодіяти з органами досудового розслідування і судом», – схвально відгукнулася одна із суддів Хмельницького міськрайонного суду, з якою поспілкувався «Главком».