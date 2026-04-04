Україна застосувала санкції проти РФ: що відомо

Зеленський увів нові санкції проти виробників російських ракет та дронів

Президент України Володимир Зеленський підписав укази, що вводять у дію рішення РНБО про масштабне розширення санкційних списків. Під удар потрапили суб'єкти, які забезпечують російську армію високотехнологічним озброєнням, допомагають Кремлю обходити міжнародні обмеження та причетні до незаконного будівництва у Криму. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Сьогодні, 4 квітня 2026 року, уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк наголосив, що цей пакет санкцій послідовно закриває лазівки для агресора.

До санкційного пакету щодо ВПК увійшло 26 фізичних і 31 юридична особа. Серед них компанії, що виробляють підводні, надводні і повітряні безекіпажні роботизовані комплекси та програмне забезпечення до них.

До цього списку увійшли і компанії, які виробляють та обслуговують різну зброю: засоби РЕБ, системи озброєння ППО, броньовану техніку, підводні човни, кораблі, судна допоміжного флоту, портову техніку й деталі до них.

Крім того, санкції застосовані проти підприємств авіабудівної галузі – виробників та ремонтників деталей для вертольотів сімейства Мі-8, Мі-17, Мі-171, Мі-172, Мі-14.

Ще одне санкційне рішення стосується 7 фізичних і 11 юридичних осіб. Це компанії та їхні керівники, які сприяють обходу санкцій. Серед них – виробники деталей до ракет Х-101, Х-59М2/М2А та «Іскандер-К». Також до цього списку увійшли компанії, які незаконно займаються підприємництвом на тимчасово окупованих територіях та причетні до будівництва Кримського мосту.

Україна передасть партнерам усю необхідну інформацію для синхронізації санкцій у міжнародних юрисдикціях.

«Ці санкції б’ють по ядру російського військово-промислового комплексу, від виробників озброєнь і критичних компонентів до мереж, які забезпечують обхід санкцій. Ми послідовно закриваємо ланки, включно з діяльністю на тимчасово окупованих територіях. Тиск буде лише посилюватися – як з нашого боку, так і разом із партнерами», – зазначив радник – уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

До слова, Сполучені Штати зняли санкції з колишнього міністра фінансів Російської Федерації Михайла Задорнова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США.

Американський чиновник, ім'я якого не називається, якого цитує Reuters, повідомив агентству, що виключення Задорнова зі списку не означає перегляду санкційної політики США в цілому. Друге джерело агентства стверджує, що російський бізнесмен домігся виключення зі списку, скориставшись юридичними процедурами. Подробиць безпосередньо щодо справи Задорнова немає.

Нагадаємо, станом на березень 2026 року під санкціями Ради національної безпеки і оборони перебувають 1 191 громадянин України.