Від транспортної інфраструктури до оборони. Зеленський назвав ключові пріоритети для Карпат

Президент запропонував залучити більше інвестицій у регіон та перетворити його на важливий транспортний і енергетичний вузол Європи

Президент України Володимир Зеленський назвав транспорт, логістику, військову мобільність, енергетику та залучення інвестицій серед ключових напрямів розвитку Карпатського регіону. Про це він заявив під час вступної промови на установчому саміті «Карпатської вісімки» в Україні, повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави держави.

За словами Зеленського, значення Карпат не обмежується туризмом. Через регіон проходять важливі транспортні та логістичні маршрути, а між державами вже сформувалися транскордонні торговельні та енергетичні зв'язки.

«Карпати – це не лише краса, а й важлива складова сили наших країн і Європи. Це гори, які не розділяють, а об’єднують регіони через ключові карпатські транспортні та логістичні маршрути. Тут ми розвинули міцні транскордонні торговельні та енергетичні зв’язки, і вони мають критичне значення для наших країн. Тут, у Карпатському регіоні, також розташовані наші стратегічні газові сховища – одні з найбільших у Європі.

Як і Альпи, Карпати – це великий європейський гірський регіон з унікальним і складним комплексом кліматичних, інфраструктурних та інституційних викликів. Багато з цих питань можна розв’язати лише разом», – заявив президент.

Одним із головних напрямів Зеленський назвав розвиток транспортної інфраструктури. Йдеться про модернізацію автомобільних доріг і залізниць та збільшення можливостей для перевезення великих обсягів вантажів.

Окремо президент наголосив на необхідності розвитку військової мобільності. За його словами, відповідна інфраструктура має сприяти посиленню оборонних спроможностей держав регіону.

«Нам потрібні кращі транспорт і логістика. Нам потрібно більше спроможностей для перевезення великих обсягів вантажів. Нам потрібно швидше модернізувати наші дороги та залізниці. Нам потрібна військова мобільність, яка покращуватиме наші оборонні спроможності. Нам потрібно більше сховищ, більше відновлюваної енергетики, розвиток критично важливих мінеральних ресурсів регіону, міцніші торговельні зв’язки та тісніша виробнича співпраця. Нам потрібно будувати більше інтерконекторів між нашими енергосистемами. І, звісно, нам потрібно залучати значно більше інвестицій у Карпатський регіон, який є природними європейськими воротами для маршрутів, що йдуть із Південного Кавказу та Азії через Чорне море. Ці маршрути працюють сьогодні й працюватимуть в майбутньому», – сказав Зеленський.

Президент також запропонував посилити енергетичну роль Карпат. Серед завдань він назвав розвиток сховищ і відновлюваної енергетики, освоєння критично важливих мінеральних ресурсів та будівництво додаткових інтерконекторів між енергосистемами країн.

На думку Зеленського, Карпати мають відійти від сприйняття виключно як туристичного регіону та отримати значно більшу роль в економіці Європи. Зеленський також заявив, що Карпатська ініціатива має поєднати співпрацю країн Балтії та Північної Європи з Дунайським регіоном, Чорним морем, Балканами та державами Південно-Східної Європи.

«Отже, на півночі ми працюємо з державами Балтії та країнами Північної Європи. На півдні маємо співпрацю в Дунайському регіоні та навколо Чорного моря. Ми також тісно працюємо з Балканськими країнами та країнами Південно-Східної Європи. А Карпатська ініціатива перетворює Карпати на найміцніший лінк та зв’язок між усіма сусідніми регіонами», – підсумував президент.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск прибув на установчий саміт «Карпатської вісімки» та анонсував окремі тривалі переговори з президентом України Володимиром Зеленським. Сторони планують обговорити участь Польщі в антибалістичній коаліції, двосторонні відносини та регіональну співпрацю.