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Ексглава «Укроборонпрому» запустив завод із виробництва бруківки біля Нью-Йорка (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ексглава «Укроборонпрому» запустив завод із виробництва бруківки біля Нью-Йорка (фото)
Ділянку площею 22 га на кордоні Пенсильванії та Нью-Йорка Роман Романов з партнерами придбали за 1,25 млн дол.
фото: Orange Pavers

Роман Романов в Orange Pavers відповідає за виробничі процеси

Колишній гендиректор «Укроборонпрому» Роман Романов заснував завод з виробництва бруківки у США. Про це повідомляє Forbes Україна.

«Неподалік від лижного курорту Поконо, за понад 100 км від Нью-Йорка, четверо українців заснували індустріальний парк Pocono Industrial. У липні на території кластера запрацював перший резидент – завод із виробництва бруківки», – йдеться у повідомленні. 

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Ділянку площею 22 га на кордоні Пенсильванії та Нью-Йорка Романов з партнерами придбали за 1,25 млн дол. Неподалік від неї є поклади щебеню, який використовується у виробництві бруківки.

Проєктна вартість будівництва заводу Orange Pavers становить $15 млн, з них підприємці інвестували 3 млн дол. власних коштів, а ще 12 млн дол. залучили в Dime Bank за програмою Small Business Administration.

Завод виробляє 4,8 тис. кв. м бруківки за зміну. Спочатку на заводі працюватиме до 70 робітників, згодом їхня кількість збільшиться до 250 осіб.

Романов в Orange Pavers відповідає за виробничі процеси. 

Гендиректором заводу є співзасновник Build Now NYC і Pennsylvania Properties Віктор Колесник.

Звʼязками з органами влади, оформленням документації займається Євген Лисий, а фінансами – Євген Чернецький, засновник будівельної компанії «Контактінвест».

Нагадаємо, у 2021 Романов і партнери придбали 22 гектари на межі штатів Пенсильванія та Нью‐Йорк за $1,25 мільйони. Головна перевага ділянки – наявні неподалік поклади щебеню, який використовується у виробництві бруківки. Вартість проєкту будівництва заводу, який назвали Orange Pavers, – $15 мільйонів. Підприємці інвестували $3 млн власних коштів, ще $12 млн залучили в Dime Bank. Потенційні клієнти Orange Pavers – великі забудовники з Нью‐Йорка, Нью‐Джерсі і Пенсильванії, а також регіональні дилери. Окупність заводу Романов оцінює в три роки. Перевага Orange Pavers – нижчі витрати на співробітників. До проєкту залучили близько сотні фахівців «Планети РС» із Херсона й Бородянки, каже Романов. Більшість дистанційно.

Теги: Укроборонпром США завод

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