Ексміністр часів Януковича отримав підозру від СБУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Ексміністр часів Януковича отримав підозру від СБУ
За матеріалами справи, у Москві Клименко заснував фінансово-промислову групу
фото: kmu.gov.ua

У лютому 2014 року ексміністр виїхав до РФ, де співпрацює з окупантами та переховується від правосуддя

Служба безпеки зібрала доказову базу на колишнього міністра доходів і зборів Олександра Клименка, який допомагає РФ фінансувати війну проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

«Фігурант займав «крісло» в уряді часів Януковича та входив до близького оточення сім’ї президента-втікача. В лютому 2014 року ексміністр виїхав до РФ, де співпрацює з окупантами та переховується від правосуддя. За матеріалами справи, у Москві Клименко заснував фінансово-промислову групу, яка отримує прибутки з видобувної галузі на тимчасово окупованій частині території Луганщини», – йдеться у повідомленні.

Як встановило розслідування, у 2024 році ексміністр та гендиректор підконтрольного холдингу включили до його складу захоплену окупантами місцеву шахту «Білоріченська». Це підприємство є одним з найбільших в Україні за видобутком високовартісного антрациту.

«Щоб взяти його під контроль, спільник Клименка уклав угоду з окупаційним «міністром палива, енергетики та вугільної промисловості ЛНР» на оренду шахти з подальшим її викупом. Також до «умов договору» входила передача компанії ексміністра двох допоміжних підприємств. Після цього фігуранти отримали у федеральному агентстві по надрокористуванню Росії ліцензію на розробку вугільних пластів шахти», – наголошує СБУ.

За даними правоохоронців, щоб отримати відповідний «дозвіл», Клименко задіяв особисті зв’язки в уряді країни-агресора та окупаційній адміністрації РФ на Луганщині. Більшу частину отриманих прибутків ворожі пособники витрачають на спонсорування військових формувань окупантів у вигляді сплати податків до російського бюджету.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили Клименку та його спільнику про підозру за ч. 2 ст. 28, ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору, тобто вчинення умисних дій за попередньою змовою групою осіб з метою завдання шкоди Україні шляхом реалізації та підтримки рішень окупаційної адміністрації РФ).

Нагадаємо, у 2021 році посли Євросоюзу погодили зняття санкцій з ексміністра доходів і зборів України Олександра Клименка. Тоді у санкційному списку ЄС залишилося всього сім осіб з оточення Януковича.

Ексміністр доходів і зборів часів Януковича Олександр Клименко втік до Росії у 2014 році і відтоді не повертався в Україну. Віддалено він намагався просувати в Україні свою політпартію.

Теги: СБУ підозра Олександр Клименко

