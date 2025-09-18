Головна Країна Кримінал
НАБУ оголосило у розшук екснардепа від «Партії регіонів»

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Юрія Іванющенка підозрюють у легалізації 18 га державної землі на понад 160 млн грн
фото: НАБУ/Facebook

До реалізації оборудки причетні колишній народний депутат України від забороненої «Партії Регіонів» Юрій Іванющенко та підконтрольні йому дві особи

НАБУ та САП викрили схему заволодіння та подальшої легалізації 18 га землі державної власності ринковою вартістю понад 160 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НАБУ.

Правоохоронці зазначають, що до реалізації оборудки причетні колишній народний депутат України від забороненої «Партії Регіонів» Юрій Іванющенко та підконтрольні йому дві особи, столична забудовниця та підконтрольна їй особа, а також екскерівник обласного управління Держгеокадастру України.

Усім повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України. Іванющенка оголошено в розшук.

Досудовим розслідуванням встановлено, що навесні 2021 року під час корпоративного конфлікту між екснардепом та забудовницею за контроль над гуртовим ринком сільськогосподарської продукції у передмісті Києва в останньої виник умисел щодо виведення активів ринку на підконтрольних юридичних та фізичних осіб.

На виконання злочинного плану службові особи Головного управління Держгеокадастру у Київській області всупереч встановленому порядку внесли в Державний земельний кадастр зміни, що дозволило вказаному органу розпоряджатись земельним масивом, на якому розташовується гуртовий ринок площею понад 150 га. Надалі вказану земельну ділянку передали в оренду товариству, підконтрольному забудовниці.

Після цього керівник товариства відмовився від частини отриманої в оренду землі на користь дев'яти наперед визначених осіб, які на підставі наказу в.о. керівника Головного управління Держгеокадастру у Київській області з порушенням норм земельного законодавства одержали у власність дев'ять земельних ділянок площею 18 га.

Згодом зазначені земельні ділянки на підставі удаваних правочинів продали трьом товариствам, пов’язаним із забудовницею. У процесі врегулювання конфлікту забудовниця та екснардеп підписали меморандум («понятійку») щодо спільного використання земельного масиву, зокрема для забудови. А у вересні 2021 року довірена особа ексобранця увійшла до складу бенефіціарів товариств-власників земельних ділянок.

Подальше розпорядження земельним масивом було зупинене арештом, накладеним за клопотанням прокурорів САП.

Раніше працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру у державній зраді народному депутату України шостого та сьомого скликань від забороненої «Партії регіонів».

Теги: Партія регіонів НАБУ САП розшук

