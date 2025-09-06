Головна Країна Події в Україні
Прокурора, який засвітив у телешоу незадекларований елітний будинок, не змогли звільнити з посади

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Прокурора, який засвітив у телешоу незадекларований елітний будинок, не змогли звільнити з посади
Олександру Малєєву вдалося уникнути звільнення
фото з відкритих джерел

Олександр Малєєв до 2026 року перебуватиме в декреті

Заступник керівника Спеціалізованої екологічної прокуратури прокурор Олександр Малєєв після скандалу у шоу «Супермама» пішов у відпустку по догляду за дитиною. Цьому передувало рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів про його звільнення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на zaxid.net.

Як зазначається, звільнити Малєєва зможуть лише з першого робочого дня після декрету. У ньому він перебуватиме до досягнення дитиною трирічного віку, тобто до 11 вересня 2026 року.

Раніше повідомлялось, що кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів подала на звільнення заступника керівника екологічної прокуратури Олександра Малєєва після того, як він разом із колишньою і теперішньою дружинами взяв участь у програмі «Супермама». Статки держслужбовця почали перевіряти, адже у сюжеті вони розповіли про дороге майно та пологи у США. Зрештою НАЗК виявило неправдиву інформацію у декларації Малєєва. Відтак 9 липня Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів ухвалила рішення про його звільнення. Але вже наступного дня посадовець взяв декретну відпустку.

Сам прокурор Малєєв запевнив, що житло, показане у «Супермамі», для зйомок надали родичі

