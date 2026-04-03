Експерт пояснив, як змінилась робота Офісу президента після призначення Буданова

З Будановим Офіс президента став структурою, яка систематизує проблеми, оцінює ресурси та шукає рішення, – Голобуцький

Призначення Кирила Буданова на посаду керівника Офісу президента привнесло в роботу інституції військову чіткість та системність. Політичний експерт та блогер Олексій Голобуцький, підбиваючи підсумки перших трьох місяців роботи ексначальника ГУР у новій ролі, зазначає, що хаотичність у прийнятті рішень поступово відходить у минуле.

Якщо на міжнародній арені роль Буданова була зрозумілою з перших днів, то всередині країни він продемонстрував хист ефективного адміністратора.

«Зараз уже точно можна сказати, що плітки та інтриги Буданова не цікавлять. Офіс президента став структурою, яка систематизує проблеми, оцінює ресурси та шукає рішення. З приходом на посаду Буданов не робив масових кадрових перестановок, бо ж навіщо зайвий раз розхитувати і так послаблену «міндічгейтом» структуру», – пояснює Голобуцький.

За словами експерта, замість кадрових чисток було впроваджено жорсткий алгоритм: визначення цілі, оцінка наявних ресурсів, виконання та обов’язкове звітування. Такий підхід дозволив інтегрувати наявних фахівців у єдиний вектор результату. Проте експерт припускає, що ті, хто не зможе адаптуватися до нової дисципліни, невдовзі залишать посади.

Голобуцький робить висновок, що за три місяці робота «кризового менеджера в погонах» виправдала себе.

«Буданов від «стабілізації» кризової ситуації поступово нарощує оберти і скеровує Офіс президента до системного мислення, оцінки ресурсів та ризиків, пошуку нових можливостей, підпорядковуючи все єдиному результату – зберегти державу і перемогти. І не дивно, що за таких умов політична вага Буданова зростає», – підсумував аналітик.