Експерт пояснив, як змінилась робота Офісу президента після призначення Буданова

Дарія Демяник
Дарія Демяник
Політична вага Буданова зростає, вважає Голобуцький
З Будановим Офіс президента став структурою, яка систематизує проблеми, оцінює ресурси та шукає рішення, – Голобуцький

Призначення Кирила Буданова на посаду керівника Офісу президента привнесло в роботу інституції військову чіткість та системність. Політичний експерт та блогер Олексій Голобуцький, підбиваючи підсумки перших трьох місяців роботи ексначальника ГУР у новій ролі, зазначає, що хаотичність у прийнятті рішень поступово відходить у минуле.

Якщо на міжнародній арені роль Буданова була зрозумілою з перших днів, то всередині країни він продемонстрував хист ефективного адміністратора.

«Зараз уже точно можна сказати, що плітки та інтриги Буданова не цікавлять. Офіс президента став структурою, яка систематизує проблеми, оцінює ресурси та шукає рішення. З приходом на посаду Буданов не робив масових кадрових перестановок, бо ж навіщо зайвий раз розхитувати і так послаблену «міндічгейтом» структуру», – пояснює Голобуцький.

За словами експерта, замість кадрових чисток було впроваджено жорсткий алгоритм: визначення цілі, оцінка наявних ресурсів, виконання та обов’язкове звітування. Такий підхід дозволив інтегрувати наявних фахівців у єдиний вектор результату. Проте експерт припускає, що ті, хто не зможе адаптуватися до нової дисципліни, невдовзі залишать посади.

Голобуцький робить висновок, що за три місяці робота «кризового менеджера в погонах» виправдала себе.

«Буданов від «стабілізації» кризової ситуації поступово нарощує оберти і скеровує Офіс президента до системного мислення, оцінки ресурсів та ризиків, пошуку нових можливостей, підпорядковуючи все єдиному результату – зберегти державу і перемогти. І не дивно, що за таких умов політична вага Буданова зростає», – підсумував аналітик.

Читайте також

Ольга Василевська-Смаглюк вважає: група осіб системно працює над тим, аби віддалити монобільшість від президента
«Кожен з нас може постраждати фізично». Інтерв'ю з нардепкою, яка намагається «розбудити» монобільшість
24 березня, 13:25
ФБР оприлюднило інтерв’ю у справі Епштейна зі звинуваченнями Трампа
Нові файли Епштейна містять звинувачення проти Дональда Трампа
6 березня, 10:36
Україна та Росія провели новий обмін полоненими 5-6 березня 2026 року
Експерт: Буданов перетворив повернення полонених на особисту гуманітарну місію
7 березня, 15:46
Терехов запропонував впроваджувати перспективну стратегію підтримки людей похилого віку
Терехов запропонував впроваджувати перспективну стратегію підтримки людей похилого віку
12 березня, 13:23
Зустріч Буданова з Карлом фон Габсбургом відбулася 17 березня в Офісі президента
Буданов провів зустріч з президентом «Блакитного щита»
23 березня, 12:17
Консультативно-дорадчий орган при президентові України очолив Кирило Буданов
Зеленський змінив очільника Ради з питань підтримки підприємництва
25 березня, 16:50
Буданов зробив заяву про обмін полоненими
На Великдень відбудеться обмін полоненими? Заява Буданова
26 березня, 20:31
Террі звернув увагу на акценти Буданова щодо взаємопов'язаності подій у світі
Третя світова вже йде? Американський пастор закликав дослухатися до Буданова
28 березня, 15:40
Оля Цибульська розповіла, про неочікуваний бік популярності, з яким вона зіштовхнулася
Оля Цибульська порівняла себе із Сердючкою та Ліною Костенко
31 березня, 09:01

Політика

Зеленський уперше відвідав Сирію: про що домовилися в Дамаску
Зеленський уперше відвідав Сирію: про що домовилися в Дамаску
Зеленський уперше прибув до Сирії
Зеленський уперше прибув до Сирії
Чи відмовиться Україна від територій заради миру: Зеленський зробив заяву
Чи відмовиться Україна від територій заради миру: Зеленський зробив заяву
«Росія передає досвід терору Ірану»: Зеленський розповів про вплив окупантів на Близькому Сході
«Росія передає досвід терору Ірану»: Зеленський розповів про вплив окупантів на Близькому Сході
Мирні переговори – на паузі: Офіс президента повідомив, коли очікувати відновлення
Мирні переговори – на паузі: Офіс президента повідомив, коли очікувати відновлення
Зеленський розповів, про що домовився з Ердоганом
Зеленський розповів, про що домовився з Ердоганом

Новини

Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Сьогодні, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
Вчора, 21:25
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Вчора, 20:30
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
Вчора, 06:30
Італія затримала одного з найнебезпечніших мафіозі: подробиці
Вчора, 01:36
В Україні місцями короткочасний дощ, гроза: погода на 4 квітня 2026
4 квiтня, 05:59

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
