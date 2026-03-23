Буданов провів зустріч з президентом «Блакитного щита»

Зустріч Буданова з Карлом фон Габсбургом відбулася 17 березня в Офісі президента

«Блакитний щит» займається захистом культурної спадщини під час збройних конфліктів

Керівник Офісу президента Кирило Буданов провів зустріч із президентом Асоціації національних комітетів «Блакитного щита» Карлом фон Габсбургом, під час якої обговорили захист України, зокрема збереження культурної спадщини в умовах війни.

Зустріч відбулася 17 березня в Офісі президента та була присвячена координації міжнародних зусиль для захисту культурних об’єктів, які опинилися під загрозою через російську агресію.

Карл фон Габсбург очолює міжнародну організацію «Блакитний щит», яка займається захистом культурної спадщини під час збройних конфліктів і надзвичайних ситуацій. Його діяльність включає політичну, гуманітарну та культурну підтримку України.

Під час зустрічі Буданов також вручив Карлу фон Габсбургу державну нагороду – орден «За заслуги» ІІІ ступеня відповідно до указу Президента України №68/2026. Відзнака стала підтвердженням його внеску у підтримку України.

Сторони наголосили на важливості посилення міжнародної співпраці у сфері захисту культурної спадщини як складової безпеки та майбутнього відновлення української держави.