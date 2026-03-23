Буданов провів зустріч з президентом «Блакитного щита»

Дарія Демяник
Зустріч Буданова з Карлом фон Габсбургом відбулася 17 березня в Офісі президента
«Блакитний щит» займається захистом культурної спадщини під час збройних конфліктів

Керівник Офісу президента Кирило Буданов провів зустріч із президентом Асоціації національних комітетів «Блакитного щита» Карлом фон Габсбургом, під час якої обговорили захист України, зокрема збереження культурної спадщини в умовах війни.

Зустріч відбулася 17 березня в Офісі президента та була присвячена координації міжнародних зусиль для захисту культурних об’єктів, які опинилися під загрозою через російську агресію.

Карл фон Габсбург очолює міжнародну організацію «Блакитний щит», яка займається захистом культурної спадщини під час збройних конфліктів і надзвичайних ситуацій. Його діяльність включає політичну, гуманітарну та культурну підтримку України.

Під час зустрічі Буданов також вручив Карлу фон Габсбургу державну нагороду – орден «За заслуги» ІІІ ступеня відповідно до указу Президента України №68/2026. Відзнака стала підтвердженням його внеску у підтримку України.

Сторони наголосили на важливості посилення міжнародної співпраці у сфері захисту культурної спадщини як складової безпеки та майбутнього відновлення української держави.

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

