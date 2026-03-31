Оля Цибульська порівняла себе із Сердючкою та Ліною Костенко

Юлія Відміцька
Юлія Відміцька
Оля Цибульська розповіла, про неочікуваний бік популярності, з яким вона зіштовхнулася
фото: Слава Дьомін/YouTube

Оля Цибульська поділилася думками про свою кар’єру та зізналася, чи готова піти у політику

Українська співачка Ольга Цибульська порівняла себе з Ліною Костенко та Вєркою Сердючкою, коментуючи свою публічність. Про це артистка розповіла напередодні свого великого концерту в Жовтневому палаці. Про це пише «Главком» із посиланням на інтерв’ю співачки Славі Дьоміну.

За словами Олі Цибульської, вона не має такої публічності, як деякі відомі українці та зірки. Зокрема, вона згадала про письменницю Ліну Костенко та Вєрку Сердючку (сценічний образ народного артиста України Андрія Данилка) та порівняла свою публічність з їхньою. Про це Цибульська висловилася після питання, чи втомилася вона від своєї публічності.

«Мені здається, що вона (публічність – «Главком») у мене не така, як у Ліни Костенко поки що. Й не така, як у Вєрки Сердючки. Я не ставлюся до себе як до пупа землі, мене не напрягають люди, які підходять на вулиці, тому що я розумію, що це частина моєї професії і це те, до чого я йшла. Бо я хотіла, щоб те, що я роблю, люди побачили, щоб вони його знали, впізнавали й любили. Тому поки що воно мені не заважає», – поділилася артистка.

Оля Цибульська поділилася думками про свою кар’єру
Оля Цибульська поділилася думками про свою кар’єру
фото: Слава Дьомін/YouTube

Водночас співачка зауважила, що вона не знала, які наслідки має популярність. Ольга Цибульська розповіла, що за свою кар’єру вона зіштовхнулася з осудом, але водночас і зі своєю «тіньовою стороною». «Я не знала про інший бік популярності. Я не знала, що можна зіткнутися з осудом, можна зіткнутися з хейтом. Найцікавіше, що можна зіткнутися з тіньовою своєю стороною і подивитися на себе, яка ти, коли тебе впізнають, яка ти, коли ти заробляєш. Чи починаєш ти задирати носа, чи починаєш ти якось зверхньо ставитися до тих людей, які завжди з тобою були поруч, навіть коли ти не була популярна, та як ти обираєш, ресторани, як ти обираєш поїздки, що ти думаєш про себе, хто ти взагалі?» – розповіла зірка.

Проте Цибульська зауважила, що вона все ж таки й досі відчуває себе шестирічною дитиною, коли вона виступала на сходах у гуртожитку.

Ольга Цибульська також пояснила, як вона ставиться до того, щоби піти в політику. Співачка зізналася, що така перспектива була б нудною для неї, адже в цій сфері вона не зможе бути собою. «Ну, я б не подалася в політику точно. Мені здається, що це нудно. Це така система, де дуже важко бути собою, а для мене важливо бути собою», – зазначила виконавиця.

12 березня в Жовтневому палаці в Києві відбувся сольний концерт Олі Цибульської
12 березня в Жовтневому палаці в Києві відбувся сольний концерт Олі Цибульської
фото: Слава Дьомін/YouTube

12 березня в Жовтневому палаці в Києві відбувся великий сольний концерт Олі Цибульської, це було її перше велике шоу з початку повномасштабного вторгнення. За словами Цибульської, цей концерт коштував їй близько мільйона гривень. Проте вона розвіяла міф про те, що такі концерти не окуповуються.

На питання, чи вдалося їй окупити витрачені кошти на свій концерт співачка відповіла: «Так, в нас сьогодні повний зал. Я дуже дякую людям. Я переживала, чесно скажу, тому що це перший після початку повномасштабного вторгнення такий великий концерт у Києві. І для мене було хвилююче, чи люди прийдуть, але люди прийшли. І в нас повний зал, повна посадка. І я сьогодні буду купатися в любові й не переживати, що там по фінансах».

Нагадаємо, Ольга Цибульська опинилася у центрі скандалу через свій концерт, який відбувся в День пам’яті жертв Голодомору. Співачка пояснила, чому вона не перенесла виступ на іншу дати та прокоментувала цей інцидент. За словами Ольги Цибульської, її команда не планувала проводити концерт 22 листопада в День пам’яті жертв Голодомору. Ольга Цибульська зазначила, що програма концерту повністю була змінена у зв’язку з пам’ятним днем і він відрізнявся від інших.

Оля Цибульська порівняла себе із Сердючкою та Ліною Костенко
