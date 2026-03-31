Буданов: Повернення українців додому є стратегічною умовою для перезапуску економіки

Без житла не буде нормальної відбудови країни, вважає очільник Офісу президента

Повернення українців додому є стратегічною умовою для перезапуску української економіки та якісної трансформації держави. Таку думку висловив керівник Офісу президента Кирило Буданов під час виступу на First Affordable Mortgage Forum.

За словами посадовця, житлова політика безпосередньо впливає на темпи відновлення країни, адже створення умов для повернення українців сприяє активізації економічних процесів.

«Повернуться люди – запрацює економіка. Запрацює економіка – це вже трошки інша держава буде», – відзначив Буданов.

Він підкреслив, що одним із прикладів практичного результату є програма доступної іпотеки, завдяки якій понад 24 тисячі родин вже отримали власне житло. За його оцінками, це дозволило близько 70-80 тисячам громадян забезпечити стабільні умови проживання.

«Що таке 24 тисячі осель? Це 24 тисячі сімей. 24 тисячі сімей – це по мінімуму на три людини помножено, тобто біля 70-80 тисяч, може трошки більше, людей тепер можуть проживати так чи інакше у своїй новій оселі. І це точно великий плюс», – зазначив очільник Офісу президента.

Водночас Буданов додав, що поточні показники не здатні повністю покрити потреби громадян, адже мільйони українців залишаються внутрішньо переміщеними особами або були змушені виїхати за кордон через війну. У цьому контексті житлове питання тісно пов’язане з викликами національної безпеки, оскільки відсутність житла ускладнює повернення людей додому.

«Не можуть в країну повертатися люди, які не знають, куди їм їхати. Вірніше, не так – які чітко знають, що їхати їм немає куди. Ну але не можемо ми всім просто взяти й подарувати квартири», – зауважив Буданов.

На його думку, підвищення ефективності житлової політики можливе за умови більшої координації між державними інституціями та концентрації ресурсів на інструментах, які вже продемонстрували результативність. Такий підхід може прискорити повернення громадян і створити передумови для довгострокового економічного розвитку України.