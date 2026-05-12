Естонія призначила нового посла в Україні
Інтельманн наразі працює спеціальним представником з питань мультилатералізму та мирного посередництва
Президент Естонії Алар Каріс призначив новим послом Естонії в Україні Тійну Інтельманн. З вересня 2023 року послом Естонії в Києві є Аннелі Кольк. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ERR.
Інтельманн працює в Міністерстві закордонних справ Естонії з 1991 року. Вона була послом в Ізраїлі та Великій Британії. Також обіймала посаду посла Європейського Союзу в Сомалі. Зараз Інтельманн працює в головній будівлі Міністерства закордонних справ як спеціальний представник з питань мультилатералізму та мирного посередництва.
Призначення Естонії:
- Новим послом Естонії в Греції стане Пірет Урб.
- Новим послом у Латвії президент призначив Селію Кунінгас-Саагпакк.
- Послом у Молдові стане Сійрі Кенігсберг.
- Послом Естонії в Португалії буде Катрін Ківі.
- Новим послом Естонії в Андоррі стане Лембіт Уйбо.
- Новим послом Естонії в Угорщині стане Яна Ванамьольдер.
До слова, Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна різко розкритикував позицію президента Алара Каріса щодо необхідність майбутнього діалогу з Росією та «втрачені можливості» для переговорів на початку війни. За словами міністра, такі заяви лише дають російському диктатору Володимиру Путіну можливість висувати нові ультиматуми.
