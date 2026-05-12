Естонія призначила нового посла в Україні

Інтельманн працює в Міністерстві закордонних справ Естонії з 1991 року

Інтельманн наразі працює спеціальним представником з питань мультилатералізму та мирного посередництва

Президент Естонії Алар Каріс призначив новим послом Естонії в Україні Тійну Інтельманн. З вересня 2023 року послом Естонії в Києві є Аннелі Кольк. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ERR.

Інтельманн працює в Міністерстві закордонних справ Естонії з 1991 року. Вона була послом в Ізраїлі та Великій Британії. Також обіймала посаду посла Європейського Союзу в Сомалі. Зараз Інтельманн працює в головній будівлі Міністерства закордонних справ як спеціальний представник з питань мультилатералізму та мирного посередництва.

Призначення Естонії:

Новим послом Естонії в Греції стане Пірет Урб.

Новим послом у Латвії президент призначив Селію Кунінгас-Саагпакк.

Послом у Молдові стане Сійрі Кенігсберг.

Послом Естонії в Португалії буде Катрін Ківі.

Новим послом Естонії в Андоррі стане Лембіт Уйбо.

Новим послом Естонії в Угорщині стане Яна Ванамьольдер.

До слова, Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна різко розкритикував позицію президента Алара Каріса щодо необхідність майбутнього діалогу з Росією та «втрачені можливості» для переговорів на початку війни. За словами міністра, такі заяви лише дають російському диктатору Володимиру Путіну можливість висувати нові ультиматуми.