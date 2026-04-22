Від початку війни Естонія прихистила 89 тис. українців, нині їх лишилося 25 тис., – посолка

glavcom.ua
Наталія Порощук
Аннелі Кольк зазначила, що в Естонії відкрили спеціальну школу для українських дітей
Аннелі Кольк: «Ваші школярі в Естонії можуть навчатися за особливим навчальним планом – і естонським, і українським»

На початку повномасштабного вторгнення Росії до Естонії прибули 89 тис. українців, однак згодом частина з них повернулася в Україну або переїхала до інших європейських держав. Про це надзвичайний і повноважний посол Естонії в Україні Аннелі Кольк зауважила в інтерв'ю «Главкому».

«Станом на зараз у нас залишаються 25 тис. українських громадян. Ми намагаємося допомогти їм, чим тільки можемо, забезпечити належні умови життя», – розповіла посол.

Аннелі Кольк зазначила, що в країні також відкрили спеціальну школу для українських дітей під назвою «Школа свободи», де учні можуть навчатися за особливим навчальним планом, який поєднує естонську та українську освітні програми.

«Ідея в тому, щоб вони не втрачали зв'язок зі своєю культурою, історією та мовою. Якщо вони згодом повернуться в Україну, то зможуть продовжити навчання у себе вдома і не відчувати, що був згаяний час», – пояснила дипломатка.

Йдеться про повноцінний навчальний процес та українських вчителів, які переїхали в Естонію.

«Це тому, що ми пам’ятаємо, як після Другої світової війни і російської окупації значна кількість естонців була змушена залишити нашу країну. Але вони тяжіли до рідної мови та культури і дуже хотіли відчувати з нею зв'язок», – підсумувала Кольк.

Нагадаємо, посол України в Естонії Володимир Боєчко зауважив, що питання можливого повернення українських чоловіків призовного віку з країн Європейського Союзу додому залишається чутливим і потребує комплексного підходу на загальноєвропейському рівні.

Як повідомлялося, надзвичайний і повноважний посол Естонії в Україні Аннелі Кольк завершує свою дипломатичну місію в Україні. В ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» вона розповіла, чому відмовилася від охорони, як розрізняє «зірки» та «шахеди» у прифронтових містах та чому український борщ став її щоденною стравою.

Теги: Естонія українці біженці

