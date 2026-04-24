Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Чи нападе РФ на Балтію? Естонська розвідка зробила заяву

Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
колаж: glavcom.ua згенерований ШІ

Ознак підготовки до атаки не виявили, але Кремль залишається непередбачуваним

Естонська військова розвідка не фіксує ознак підготовки Росії до відкриття нового фронту проти країн Балтії. Водночас у Таллінні наголошують на збереженні потенційної загрози через непередбачуваність рішень Кремля. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву голови розвідувального центру Сил оборони Естонії Антса Ківісельга.

Оцінка ризиків базується на комплексному аналізі – враховується стан російських збройних сил, політичні наміри керівництва РФ та міжнародна ситуація.

Ківісельг наголосив, що Росія не досягла ключових стратегічних цілей у війні проти України, а реалізація навіть частини планів відбувається із суттєвим відставанням.

Окремо він прокоментував заяви про можливу підготовку нових підрозділів РФ для дій проти країн НАТО. За оцінками естонської сторони, додатковий людський ресурс потрібен Кремлю насамперед для продовження наступу в Україні.

«Утримувати нинішній темп за рахунок ув’язнених і контрактників довго не вийде. Досягнуто кульмінаційної точки: якщо вони хочуть зберегти масштаб наступу, мобілізація стає неминучою», – зазначив Ківісельг.

Він підкреслив, що наразі немає жодних свідчень того, що нові сили Росії будуть спрямовані проти Балтії чи інших країн НАТО. Разом із тим очільник розвідцентру застеріг від недооцінки ризиків, пов’язаних із поведінкою російського керівництва.

«Раціонально міркуючи, РФ, безумовно, не мало б жодного сенсу відкривати новий фронт десь в іншому регіоні. Але ми бачили, що вона не завжди раціональна у своїх рішеннях і може припускатися стратегічних прорахунків», – наголосив він.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський зазнав критики з боку естонських політиків після заяв про можливу підготовку Росії до нападу на країни Балтії. У Таллінні вважають, що такі оцінки не підтверджуються наявною інформацією та можуть впливати на взаємодію союзників. 

Читайте також:

Теги: розвідка росія Естонія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Якою буде подальша доля НАТО та до чого готуватися Україні?
Подальша доля НАТО: до чого готуватися Україні
5 квiтня, 20:20
Сійярто висміяв злив розмов з Лавровим
«Відмінна робота»: Сійярто накинувся на журналістів після зливу розмов з Лавровим
31 березня, 14:20
Ван Ї наголосив, що основним шляхом вирішення проблем судноплавства в Ормузькій протоці є якнайшвидше досягнення угоди про припинення вогню
РФ співпрацюватиме з Китаєм через ситуацію на Близькому Сході
5 квiтня, 21:48
ГУР зафіксував використання іноземного обладнання для виготовлення друкованих плат, вібростендів та спеціалізованих температурних камер
Розвідка оприлюднила перелік іноземного обладнання, яке працює на російську оборонку
8 квiтня, 11:04
Путін розширив вплив в Африці через нову владу Мадагаскару
Путін знайшов нового стратегічного партнера: про яку країну мова
8 квiтня, 15:51
Атака БпЛА на окуповані території, Трамп пригрозив Ірану: головне за ніч 10 квітня
Атака БпЛА на окуповані території, Трамп пригрозив Ірану: головне за ніч 10 квітня
10 квiтня, 05:35
Українські дрони атакували нафтохімзавод у Башкортостані
Командувач Сил безпілотних систем підтвердив удар по нафтохімзаводу у Башкортостані (відео)
15 квiтня, 18:08
Росія нікому переговори не нав’язувала, заявив Лавров
Кремль зробив несподівану заяву про переговори з Україною
18 квiтня, 16:32
НАТО і Росія знову зійшлися під водою, як у часи Холодної війни
НАТО і Росія зійшлися у новому протистоянні в Північній Атлантиці
21 квiтня, 19:29

Соціум

40 років після Чорнобиля. ООН скликає спецзасідання
40 років після Чорнобиля. ООН скликає спецзасідання
ЗМІ: Росія наростила інфраструктуру для реактивних дронів поблизу України
ЗМІ: Росія наростила інфраструктуру для реактивних дронів поблизу України
Чи нападе РФ на Балтію? Естонська розвідка зробила заяву
Чи нападе РФ на Балтію? Естонська розвідка зробила заяву
Російські винищувачі знову з’явилися над Балтією. Польща підняла авіацію
Російські винищувачі знову з’явилися над Балтією. Польща підняла авіацію
Вибухи та хмари диму від ППО. Дрони атакували Дагестан
Вибухи та хмари диму від ППО. Дрони атакували Дагестан
Кремль підготував інформаційний ґрунт для атаки на Балтію: що відомо
Кремль підготував інформаційний ґрунт для атаки на Балтію: що відомо

Новини

«Колос» здолав безумовного аутсайдера на старті туру Прем'єр-ліги
Сьогодні, 17:29
Окупанти влаштували для іноземців екскурсію у Маріупольському драмтеатрі (відео)
Сьогодні, 09:10
Втрати ворога станом на 23 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
Вчора, 06:53
Російські школи почали проводити лекції про небезпеку сервісів VPN
Вчора, 04:32
«Шахтар» отримав обидві нагороди туру Прем'єр-ліги
22 квiтня, 15:24
Сенсаційний чемпіон Англії-2016 вилетів у третій дивізіон
22 квiтня, 10:52

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua