Чи нападе РФ на Балтію? Естонська розвідка зробила заяву

Ознак підготовки до атаки не виявили, але Кремль залишається непередбачуваним

Естонська військова розвідка не фіксує ознак підготовки Росії до відкриття нового фронту проти країн Балтії. Водночас у Таллінні наголошують на збереженні потенційної загрози через непередбачуваність рішень Кремля. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву голови розвідувального центру Сил оборони Естонії Антса Ківісельга.

Оцінка ризиків базується на комплексному аналізі – враховується стан російських збройних сил, політичні наміри керівництва РФ та міжнародна ситуація.

Ківісельг наголосив, що Росія не досягла ключових стратегічних цілей у війні проти України, а реалізація навіть частини планів відбувається із суттєвим відставанням.

Окремо він прокоментував заяви про можливу підготовку нових підрозділів РФ для дій проти країн НАТО. За оцінками естонської сторони, додатковий людський ресурс потрібен Кремлю насамперед для продовження наступу в Україні.

«Утримувати нинішній темп за рахунок ув’язнених і контрактників довго не вийде. Досягнуто кульмінаційної точки: якщо вони хочуть зберегти масштаб наступу, мобілізація стає неминучою», – зазначив Ківісельг.

Він підкреслив, що наразі немає жодних свідчень того, що нові сили Росії будуть спрямовані проти Балтії чи інших країн НАТО. Разом із тим очільник розвідцентру застеріг від недооцінки ризиків, пов’язаних із поведінкою російського керівництва.

«Раціонально міркуючи, РФ, безумовно, не мало б жодного сенсу відкривати новий фронт десь в іншому регіоні. Але ми бачили, що вона не завжди раціональна у своїх рішеннях і може припускатися стратегічних прорахунків», – наголосив він.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський зазнав критики з боку естонських політиків після заяв про можливу підготовку Росії до нападу на країни Балтії. У Таллінні вважають, що такі оцінки не підтверджуються наявною інформацією та можуть впливати на взаємодію союзників.