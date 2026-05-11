МЗС Естонії: Парад у Москві показав головну проблему Путіна

Єгор Голівець
Парад Путіна назвали символом виснаження Росії
В Естонії заявили, що Кремль продемонстрував втому, нервозність і брак техніки

У Міністерстві закордонних справ Естонії заявили, що парад 9 травня у Москві продемонстрував слабкість російського диктатора Володимира Путіна та поглиблення кризових тенденцій у Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на естонського мовника ERR.

Канцлер МЗС Естонії Йонатан Всевіов заявив, що у діях Росії дедалі більше помітні нервозність, паніка та відчай. За його словами, відсутність значної кількості військової техніки на параді пов’язана з втратами Росії у війні проти України.

Всевіов зазначив, що частина техніки була знищена на фронті, а іншу Росія нібито не хотіла концентрувати в одному місці. «Передісторія полягала в тому, що Путін зателефонував Трампу і попросив, щоб президент Сполучених Штатів виступив посередником, тобто, іншими словами, переконав Зеленського дозволити провести 9 травня парад у Москві. Що, на мій погляд, свідчить про слабкість Путіна, і ті кадри, які ми побачили в Москві, насправді це також підкреслюють», – заявив представник естонського МЗС.

За словами Всевіова, цьогорічний парад справив враження «занепаду та втоми». «І я вважаю, що як символ це досить добре відображає ту ситуацію, в яку Росія під керівництвом Путіна сама себе завела. На мою думку, звідти зараз уже не виходить жодної енергії», – зазначив він.

Канцлер МЗС Естонії також прокоментував концерт в Івангороді біля кордону з Естонією, який транслювали у бік Нарви. «Невже саме цим тепер займається велика країна, яка прагне стати імперією, стосовно свого маленького сусіда? На мою думку, таких речей не варто боятися, бо це сміховинні спроби посіяти сум'яття і розколоти», – сказав Всевіов.

Нагадаємо, що у Москві 9 травня провели парад до Дня перемоги, який цього року відбувся без демонстрації військової техніки та під безпрецедентними заходами безпеки. Захід на Красній площі тривав лише 45 хвилин і став одним із найкоротших за останні роки.

МЗС Естонії: Парад у Москві показав головну проблему Путіна
Тайвань відмовився від частини зброї США. Роздратування Вашингтону сягнуло піку
Білорусь звільнила п'ятьох ув'язнених. Трамп публічно звернувся до Лукашенка
Міністр оборони Німеччини прибув до Києва
Китай побачив головну проблему американської армії
Росія покращує методи когнітивної війни – ISW
