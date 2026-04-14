МЗС створило нову посаду для роботи з полоненими та зниклими безвісти

glavcom.ua
На посаду призначено Дмитра Пономаренка
фото: МЗС України

Раніше Дмитро Пономаренко представляв Україну як посол у Південній Кореї та за сумісництвом у Монголії

Міністерство закордонних справ України створило посаду посла з особливих доручень з питань військовополонених, цивільних, позбавлених свободи, та безвісти зниклих. Як повідомили у відомстві, ініціатива належить главі МЗС Андрію Сибізі, пише «Главком».

«У МЗС створено посаду посла з особливих доручень з питань, пов’язаних з військовополоненими, цивільними, позбавленими особистої свободи, та безвісти зниклими», – пише МЗС.

На цю посаду призначено Дмитра Пономаренка, який раніше був послом України в Південній Кореї та за сумісництвом у Монголії.

У МЗС пояснили, що новий посол координуватиме роботу щодо захисту українців.

«Посол з особливих доручень здійснюватиме координацію в рамках МЗС щодо пошуку дієвих механізмів впливу на державу-агресора Росію з метою запобігання катуванням і нелюдському поводженню з українськими військовополоненими», – йдеться у повідомленні.

Також серед його завдань – сприяння звільненню українських військових і цивільних, а також захист прав зниклих безвісти.

«Зокрема, за результатами домовленостей МЗС з представниками Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та Громадської ради при Координаційному штабі щодо плану спільних дій, включно з проведенням адвокаційних заходів, на 2026 рік», – зазначили в МЗС.

До слова, родичі зниклих безвісти під час війни з Росією мають законне право на відстрочку від мобілізації, і нині системних проблем із її оформленням немає. Про це розповіла координаторка груп родин полонених і зниклих безвісти

