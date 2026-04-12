Український посол пояснив, чому нашим громадянам непросто адаптуватися в Естонії

Посол Боєчко: «Середня зарплата в Естонії – 1200 євро»

Естонія залишається однією з країн Європейського Союзу з найвищою кількістю українських біженців на душу населення. Проте специфічний клімат, мовний бар'єр та висока вартість життя створюють значні труднощі для адаптації наших співвітчизників. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів посол України в Естонії Володимир Боєчко.

«За нашими оцінками, в Естонії перебувають близько 55 тис. наших громадян. Це десь 3% від чисельності загального населення Естонії. Для такої маленької держави – досить велика кількість: Естонія, напевно, є однією з країн ЄС з найвищою кількістю українців на душу населення. Тимчасовим захистом в Естонії користуються десь 34 тис. українців. А загалом після початку повномасштабного вторгнення через цю країну, за оцінками естонської сторони, проїхало понад 160 тис. наших громадян, частина лишилися в Естонії, інші – або виїхали до інших країн ЄС, або повернулися в Україну», – наводить цифри посол.

За словами Володимира Боєчка, базова допомога для українців, яка надається естонською стороною, дуже наближена до прав місцевих жителів. Наприклад, швидка медична допомога є безкоштовною, є базові виплати сім’ям з низьким доходом, батьки можуть отримувати фінансову допомогу на дітей, на перші чотири місяці сім’я отримує безкоштовне житло. Є безкоштовні курси естонської мови, адаптації тощо.

Попри високий професійний рівень наших громадян, підтвердити фах в Естонії непросто. Для роботи лікарем або вчителем необхідно знати естонську мову на рівні B2 або C1.

«Тому, на жаль, фахівці з України – лікарі, вчителі та інші – змушені працювати в сфері послуг, торгівлі, на будівництві… Відповідно і середня зарплата у них не така велика – в середньому 1200 євро до сплати податків», – каже посол.

Висока вартість життя стає основною причиною, чому частина українців згодом обирає інші країни ЄС або повертається додому.

«Оренда квартир в Естонії – також недешева, ціна залежить від міста. Наприклад, в столиці Таллінні – це 600-800 євро на місяць (плюс комуналка – не менше 200 євро) за середньої зарплати в 1200 євро. Плюс специфічний північний клімат, досить прохолодний, не всім підходить», – підсумовує Володимир Боєчко.

Раніше посол розповів, як українці долають мовний бар’єр в Естонії. За словами дипломата, важливу роль відіграє готовність українців дотримуватися правил країни проживання та інтегруватися в місцеве середовище.

Також російські громадяни, які виїхали до Естонії, здебільшого не демонструють відкритої колективної активності. Водночас частина з них публічно підтримує Україну та засуджує дії Росії, тоді як інші воліють не висловлювати своїх поглядів.