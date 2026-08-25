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Федоров визнав, що хоче стати президентом

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Федоров визнав, що хоче стати президентом
Федоров також підтримав проведення виборів в Україні, попри складнощі, пов'язані з воєнним станом
колаж: glavcom.ua

Колишній міністр оборони заявив, що Україна може провести вибори навіть під час війни

Колишній міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що провести вибори в країні цілком реально, попри війну, і не став заперечувати можливу участь у майбутніх президентських виборах. Про це він розповів в інтерв'ю Reuters, пише «Главком».

Федоров також підтримав проведення виборів в Україні, попри складнощі, пов'язані з воєнним станом та повномасштабною війною. За його словами, країна має знайти нестандартні рішення для організації голосування навіть за умов, коли частина громадян перебуває за кордоном, а мільйони людей живуть у регіонах, які постраждали від бойових дій.

Водночас він заперечив твердження, що його заклик до проведення виборів може бути пов'язаний із впливом зовнішніх сил. Раніше президент Володимир Зеленський припустив, що на Федорова могли чинити такий вплив. За словами колишнього міністра, його позиція з цього питання є власною і пов'язана з необхідністю забезпечити подальше функціонування державних інституцій.

Після звільнення з посади міністра оборони Федоров заявив про намір зосередитися, зокрема, на розвитку військових технологій та ініціативах, пов'язаних із проведенням майбутніх виборів. Він не уточнив, чи планує створювати власний політичний проєкт або балотуватися від уже наявної політичної сили.

Водночас питання проведення виборів в Україні залишається юридично та організаційно складним. Зараз у країні діє воєнний стан, а законодавство не передбачає проведення загальнонаціональних виборів у таких умовах. Нагадаємо, що президент розповів, як намагався знайти спільну мову з Федоровим.

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Теги: Михайло Федоров вибори Україна

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