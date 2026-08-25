Європа встановила рекорд за накопиченням енергії: Україна – серед лідерів

В Україні акумулятори передусім використовують як інструмент енергетичної стійкості

Український сегмент систем накопичення енергії за рік збільшився приблизно вп’ятеро

Європейський ринок систем накопичення енергії за рік зріс на 48% – у 2025 році було введено 36 ГВт·год нових потужностей. Україна при цьому продемонструвала один із найвищих темпів зростання, збільшивши обсяги нових акумуляторних систем приблизно вп’ятеро. Про це повідомляє міжнародне галузеве видання PV Magazine із посиланням на дані звіту асоціації SolarPower Europe, передає «Главком».

Загальна робоча ємність акумуляторних систем у Європі вперше перевищила 100 ГВт·год. Основним драйвером зростання стали великі промислові проєкти.

Водночас ринок поступово стає більш географічно диверсифікованим. У 2024 році на п’ять провідних країн припадало майже 80% усіх нових розгортань систем накопичення енергії. Нині їхня частка скоротилася до 62%.

До п’ятірки країн із найбільшими обсягами нової акумуляторної ємності увійшли:

Німеччина – 6,6 ГВт·год. Країна зберегла лідерство, хоча її показник зріс лише на 2%;

Велика Британія – 5,2 ГВт·год, що на 64% більше, ніж роком раніше;

Італія – 5,0 ГВт·год;

Україна – 2,9 ГВт·год. Річні обсяги зросли приблизно вп’ятеро;

Болгарія – 2,7 ГВт·год.

Водночас мотивація споживачів в Україні суттєво відрізняється від ситуації на більшості європейських ринків.

В Європі домашні системи накопичення енергії найчастіше встановлюють для оптимізації витрат на електроенергію та зберігання надлишків, які виробляють домашні сонячні електростанції.

В Україні акумулятори передусім використовують як інструмент енергетичної стійкості – щоб забезпечити електропостачання під час відключень.

«Україна доводить, що батареї є не просто енергетичною технологією, а технологією стійкості», – зазначив голова правління Асоціації сонячної енергетики України Владислав Соколовський.

За прогнозом SolarPower Europe, до 2030 року загальна ємність європейського парку систем накопичення енергії може зрости до 437–735 ГВт·год.

Нагадаємо, що у квітні Кабінет міністрів схвалив програму розвитку виробництва біометану на період до 2035 року, а також план заходів для її реалізації.