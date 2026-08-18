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Федоров звернувся до народу

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Федоров звернувся до народу
Федоров після протестів заговорив про вибори під час війни
скриншот з відео

Колишній міністр оборони після понад місяця протестів заговорив про вибори під час війни, корупцію та «системну кризу управління»

Колишній міністр оборони України Михайло Федоров звернувся до українців після понад місяця протестів по всій країні. У своєму зверненні він порушив питання корупції, державного управління, виборів під час війни та довіри суспільства до влади. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Федорова.

Вибори та демократія під час війни

«Сьогодні, після понад місяця протестів по всій країні, хочу подякувати кожному за підтримку та активну позицію. Упевнений, зміни можливі. Й обовʼязкові», – заявив Федоров.

Однією з тем звернення стала ситуація в Міністерстві оборони. За словами Федорова, під час повномасштабної війни Україна не може залишатися без повноцінно призначеного очільника оборонного відомства.

«У такій ситуації країна не може залишатися без повноцінно призначеного міністра оборони. Це не нормально. У країні, яка щодня бореться за своє існування, оборонна політика не може перебувати у режимі тимчасовості», – наголосив він.

Водночас Федоров заявив, що проблема значно ширша за одну посаду чи одне міністерство. На його думку, держава має визначити, як повинні функціонувати демократичні інституції, якщо війна триватиме ще кілька років.

Колишній міністр переконаний, що Україна має знайти законний, безпечний і реалістичний механізм відновлення повноцінного демократичного процесу навіть за умов тривалої війни.

«Демократія не може бути заручницею Росії. Ми воюємо саме тому, що хочемо залишитися вільною європейською державою. Тому ми повинні знайти законний, безпечний і реалістичний механізм, який дозволить Україні відновити повноцінний демократичний процес, навіть за умов тривалої війни», – заявив Федоров.

За його словами, для цього необхідно забезпечити право голосу військовослужбовців, мільйонів українців за кордоном та жителів прифронтових регіонів. Окремими викликами він назвав безпеку виборчого процесу, незалежність інституцій та довіру до результатів.

«Ми не повинні дозволити Путіну вирішувати, коли українцям можна обирати свою владу. Українська демократія не повинна залежати від доброї волі Кремля», – наголосив він.

Корупція, управління та довіра до влади

Окремий блок звернення Федоров присвятив корупції. Він зазначив, що під час війни розкрадання бюджетних коштів безпосередньо впливає на обороноздатність держави. За його словами, вкрадені гроші можуть означати незакуплені дрони, боєприпаси, системи РЕБ, евакуаційний транспорт або технології, які не вдалося запустити у виробництво.

Водночас корупцію Федоров назвав лише проявом ширшої проблеми. «Головна проблема значно глибша. У нас є системна криза управління. Стара система занадто часто живе за власними правилами», – заявив колишній міністр.

Федоров також розкритикував ситуацію, за якої критерієм кадрових призначень може ставати не професійність чи результативність людини, а її особиста лояльність до системи. Він закликав повернути відповідальність за результати роботи на всіх рівнях влади.

«Якщо ти отримав повноваження – відповідай за результат. Якщо ти отримав бюджет – покажи, що було зроблено. Якщо ти отримав посаду – поясни, яких результатів ти досяг», – зазначив Федоров.

На його думку, одним із найбільших ризиків для держави стало поступове руйнування довіри між владою та суспільством. Федоров закликав сформувати новий суспільний договір, за якого громадяни довіряють державі, а держава чесно пояснює свої рішення та виконує взяті на себе зобов'язання.

Нагадаємо, у липні президент Володимир Зеленський анонсував оновлення уряду. Після відставки прем'єр-міністерки Юлії Свириденко члени її Кабміну залишилися тимчасово виконувати обов'язки до формування нового складу уряду. 15 липня стало відомо, що Зеленський планує запропонувати посаду міністра оборони Ігорю Клименку. Тоді ж Михайло Федоров підтвердив, що залишає Міноборони. Це рішення спричинило мирні акції у Києві та інших містах із вимогою повернути Федорова на посаду.

20 липня уряд поклав тимчасове виконання обов’язків міністра оборони на Євгена Хмару. Як згодом пояснив Федоров, тимчасовий очільник може брати участь у засіданнях Кабінету Міністрів, але не має права голосувати під час ухвалення рішень.

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Теги: Михайло Федоров корупція в Україні війна вибори

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