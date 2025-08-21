Головна Країна Суспільство
21 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Максим Бурич
Максим Бурич
21 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
колаж: glavcom.ua

21 серпня: день апостола Фадея, Міжнародний день пам’яті жертв тероризму та інші свята дня

21 серпня – це день, що поєднує глибокі релігійні традиції з важливими міжнародними подіями та пам’ятними датами. Це час для вшанування святих, а також для вдумливої згадки про жертв трагічних подій.

«Главком» розповідає про свята, традиції, прикмети та хто святкує іменини 21 серпня 2025 року.

Зміст

Міжнародні свята

Міжнародний день пам’яті та поминання жертв тероризму

21 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

21 серпня світ відзначає Міжнародний день пам’яті та поминання жертв тероризму, встановлений Генеральною Асамблеєю ООН у 2017 році. Метою цього дня є вшанування пам’яті жертв тероризму та підтримка тих, хто постраждав від терористичних актів. Цей день нагадує про важливість підтримки жертв тероризму, забезпечення їхніх прав та надання їм необхідної допомоги для реабілітації та інтеграції в суспільство. ООН відіграє важливу роль у цьому процесі, сприяючи міжнародному співробітництву та підтримці жертв.

Ця дата є важливим нагадуванням про необхідність підтримувати жертв тероризму, захищати їхні права та забезпечувати їм необхідну допомогу для відновлення та повернення до нормального життя. ООН відіграє ключову роль у цьому процесі, сприяючи міжнародній співпраці та надаючи підтримку постраждалим від тероризму.

Цей день присвячений підвищенню обізнаності про ризики, з якими можуть стикатися користувачі в інтернеті, та про правила безпечного користування Мережею. Основна мета цього дня – нагадати людям про важливість дбати про своє психічне та фізичне здоров’я під час користування Інтернетом.

День без косметики та макіяжу

21 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Цей день має на меті пропагувати природну красу, показати, що справжня краса не потребує маскування. Він заохочує жінок цінувати свою унікальність та природні риси. Відмова від макіяжу може допомогти жінкам почуватися впевненіше у своїй шкірі та прийняти свою зовнішність без зайвих прикрас.

День без косметики і макіяжу також знижує тиск соціальних стандартів краси, які часто вимагають від жінок ідеального вигляду. Він нагадує, що краса не має єдиного визначення, та закликає зосередитися на внутрішніх якостях, талантах та досягненнях. Цей день – чудова можливість полюбити себе такою, якою ви є, та відчути впевненість у своїй природній красі. Не бійтеся бути собою та сяяти зсередини!

Всесвітній день Аватара

21 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

21 серпня щорічно відзначається незвичне свято – Всесвітній день Аватара. У перекладі з мови санскрит «аватар» означає «сходження». У філософії індуїзму цим терміном позначається сходження бога з духовного світу у мирське буття з якоюсь конкретною метою. Саме цього дня у 2009 році відбулася прем’єра першого трейлера легендарного фільму «Аватар» режисера Джеймса Кемерона.

День поета

21 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 4

Засноване свято було у 1994 році Вільямом Сихгартом – британським філантропом, підприємцем та видавцем. У цей день відбувається церемонія нагородження поетів. Вручають такі нагороди один раз на рік.

Заснування свята Вільям пояснив тим, що є багато гарних, але невизнаних поетів. А він хоче, щоб цих талановитих людей знали усі, щоб вони не соромились читати свої твори вголос. Щоб їхні вірші читали люди, прямуючи на роботу, відпочиваючи, навчаючись, їдучи у громадському транспорті. Святкуванням він спонукає поетів продемонструвати свої здібності.

Релігійні свята та їхня історія

День пам'яті апостола від 70-ти Фадея

21 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 5

За новим церковним календарем 21 серпня вшановують пам'ять святого апостола від 70-ти Фадея, одного з найближчих учнів Ісуса Христа. Апостол Фадей проповідував Євангеліє у Месопотамії та Сирії, навертаючи до християнства багатьох людей. Він прийняв мученицьку смерть за свою віру.

Також цього дня вшановують пам'ять святої мучениці Васси та преподобного Григорія, іконописця Києво-Печерського.

Народні прикмети та традиції

У народі 21 серпня часто називали «Вітрогоном» через сильні вітри, що починали дути. Існувало багато прикмет:

  • Яка погода сьогодні, таким буде січень.
  • Багато павутиння віщує теплу осінь.
  • Якщо на горобині багато ягід, зима буде холодною.
  • Листя на березі почало жовтіти з верхівки – до ранньої осені, а якщо знизу – бабине літо буде довгим.
  • У цей день традиційно збирали ожину та готували з неї лікувальний чай.

Історичні події

  • 1415 – португальці завойовують Сеуту;
  • 1627 – У Києві випускають перший словник української мови «Лексикон словенороський» Памви Беринди;
  • 1652 – син Богдана Хмельницького, Тиміш, одружується з дочкою молдовського господаря Василя Лупула;
  • 1653 – військо Георгія Штефана підходить до Сучави і намагається з наскоку взяти козацький табір Тимоша Хмельницького під стінами фортеці, починається облога Сучави;
  • 1911 – з Лувру (Париж) викрадають картину Леонардо да Вінчі «Мона Ліза», яку знаходять лише через два роки у Королівстві Італія;
  • 1914 – засновують футбольний клуб «Васко да Гама»;
  • 1914 – Ян Нагурський здійснює перший у світі політ в Арктику;
  • 1932 – у Венеції відбувається перший міжнародний кінофестиваль;
  • 1944 – у Вашингтоні відкривається міжнародна конференція, яка готує пропозиції, що лягли в основу Статуту Організації Об'єднаних Націй;
  • 1968 – країни Варшавського Договору вводять війська в Чехословацьку Соціалістичну Республіку для придушення «Празької весни»;
  • 1991 – Верховна рада Латвії ухвалює конституційний закон про статус незалежної держави після антигорбачовського путчу (ДКНС);
  • 1996 – засновують відзнаку Президента України – орден «За мужність»;
  • 1996 – на Київській універсальній біржі відбуваються перші торги у гривні з ф'ючерсних контрактів;
  • 2005 – Блаженніший Любомир Гузар офіційно змінює свій титул на «Верховний Архієпископ Києво-Галицький» і переносить осідок до Києва;
  • 2011 – у місті Олевськ на Житомирщині відкривають пам'ятний знак на честь 70-річчя від створення Олевської республіки.

Іменини

21 серпня свої іменини святкують: Гнат, Сергій, Теодор, Федір, Параска, Олександр, Павло, Марфа.

Теги: свята релігія традиції свято

