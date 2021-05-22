Фонд Порошенка продовжує доставляти допомогу пенсіонерам, багатодітним сім’ям і родинам загиблих воїнів

«Щиро дякую кожному нашому герою за мужність. Щиро дякую кожній матері і дружині за терпіння і віру в перемогу» – Порошенко

Від початку пандемії у Порошенка витратили на благодійну допомогу 150 мільйонів гривень

Понад 12 тисяч продуктових наборів для українців, які потребують допомоги через пандемію коронавірусу, від Фонду Порошенка і ГО «Справа Громад» зібрали волонтери та активісти

Серед тих, кому в ці часи найважче – родини загиблих воїнів.

«Шана і повага до наших воїна серед українців є беззастережними. Бо саме військові бережуть мирне життя зараз і забезпечують наше спільне вільне майбутнє у незалежній Україні. Наш обов’язок – відповісти нашим захисникам та їхнім сім’ям увагою і турботою. Тому уже другий рік ми разом із »Справою Громад», «Фондом Порошенка» і волонтерами допомагаємо родинам воїнів АТО наборами продуктів першої необхідності, зібраними в Офісі «Європейської Солідарності». Цього разу наші бокси дісталися адресатів у Запоріжжі», – розповідає Петро Порошенко.

«Щиро дякую кожному нашому герою за мужність. Щиро дякую кожній матері і дружині за терпіння і віру в перемогу», – пише Петро Порошенко.

У родині загиблого у лютому 2015 року солдата Анатолія Шумила дбайливо бережуть кожне фото з фронту. Він був мобілізований у серпні 2014-го, воював у 57-й окремій мотопіхотній бригаді.

«Дякую нашим хлопцям за мирне небо над головою. За ці вулички нашого міста. Світла пам’ять тим, хто загинув..Він, не вагаючись, пішов туди. Він сказав: хто, якщо не я. Краще їх зупинити там. Шумило Анатолій Іванович, він дійсно був воїном. Вони супроводжували колону в Дебальцево, там були танкові атаки. Першу відбили, він підбив танк, але поки нахилився заряджати, танк вистрелив і осколок танкового снаряда пробив йому груди», – говорить удова солдата Любов Заливанська.

Вона подякувала за допомогу: «Я вдячна за пам’ять. За те, що не забувають малозабезпечених, сім’ї загиблих, матерів, дружин».

«Насамперед опікуємося сім’ями загиблих і малозабезпечених сім’ями атовців. Завдяки підтримці ЄС і особисто Петром Порошенко, фондом ПП ми разом зі »справою громад» зробили таку акцію по забезпеченню такими продуктовими наборами першої необхідності», – говорить депутат Запорізької обласної ради від «Європейської Солідарності» Андрій Хімічев.

У кожному наборі – борошно, цукор, крупи, олія, консерви і печиво. Допомогу від Порошенка передали й волонтерці, яка в’яже шкарпетки військовим на фронт, Олені Костіній.

«Пандемія коронавірусної інфекції, хаотичні та недолугі дії центральної влади останніх часів зробили свою справу – збільшили кількість нужденних людей. Особливо боляче це відображається на самотніх пенсіонерах, людях з інвалідністю. Але сьогодні є ті, хто не залишає українців сам на сам з проблемами», – говорить депутат міської ради від «Європейської Солідарності» Павло Варванський.

Акція розпочалася ще у 2020 році, тоді після початку пандемії коронавірусу силами волонтерів, Фонду Порошенка та компанії Рошен понад 50 тисяч продуктових наборів отримали люди по всій Україні.

З перших днів пандемії Фонд Порошенка спільно з волонтерами забезпечили медиків захисними костюмами – в лікарні передали понад 157 тисяч штук. А також 10 тисяч антивірусних окулярів, понад 50 тисяч високоякісних швейцарських ІФА-тестів Roche, профінансували закупівлю, ремонт і витратні матеріали понад 50 апаратів ШВЛ Допомогу отримали близько 200 медичних установ.

Зараз Фонд разом з волонтерами передає в лікарні та амбулаторії кисневі концентратори. Більше ста апаратів від Порошенка були доставлені у медзаклади і рятують життя.

Загалом від початку пандемії у Порошенка витратили на благодійну допомогу 150 мільйонів гривень.