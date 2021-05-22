  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Фонд Порошенка продовжує доставляти допомогу пенсіонерам, багатодітним сім’ям і родинам загиблих воїнів

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    &laquo;Щиро дякую кожному нашому герою за мужність. Щиро дякую кожній матері і дружині за терпіння і віру в перемогу&raquo; &ndash; Порошенко - Фонд Порошенка продовжує доставляти допомогу пенсіонерам, багатодітним сім’ям і родинам загиблих воїнів

    «Щиро дякую кожному нашому герою за мужність. Щиро дякую кожній матері і дружині за терпіння і віру в перемогу» – Порошенко

    Фото ГО «Справа Громад»

    Від початку пандемії у Порошенка витратили на благодійну допомогу 150 мільйонів гривень

    Понад 12 тисяч продуктових наборів для українців, які потребують допомоги через пандемію коронавірусу, від Фонду Порошенка і ГО «Справа Громад» зібрали волонтери та активісти

    Серед тих, кому в ці часи найважче – родини загиблих воїнів.

    «Шана і повага до наших воїна серед українців є беззастережними. Бо саме військові бережуть мирне життя зараз і забезпечують наше спільне вільне майбутнє у незалежній Україні. Наш обов’язок – відповісти нашим захисникам та їхнім сім’ям увагою і турботою. Тому уже другий рік ми разом із »Справою Громад», «Фондом Порошенка» і волонтерами допомагаємо родинам воїнів АТО наборами продуктів першої необхідності, зібраними в Офісі «Європейської Солідарності». Цього разу наші бокси дісталися адресатів у Запоріжжі», – розповідає Петро Порошенко.

    1 з 10
    на весь екран згорнути
    Фонд Порошенка продовжує доставляти допомогу пенсіонерам, багатодітним сім’ям і родинам загиблих воїнів
    Фонд Порошенка продовжує доставляти допомогу пенсіонерам, багатодітним сім’ям і родинам загиблих воїнів
    Фонд Порошенка продовжує доставляти допомогу пенсіонерам, багатодітним сім’ям і родинам загиблих воїнів
    Фонд Порошенка продовжує доставляти допомогу пенсіонерам, багатодітним сім’ям і родинам загиблих воїнів
    Фонд Порошенка продовжує доставляти допомогу пенсіонерам, багатодітним сім’ям і родинам загиблих воїнів
    Фонд Порошенка продовжує доставляти допомогу пенсіонерам, багатодітним сім’ям і родинам загиблих воїнів
    Фонд Порошенка продовжує доставляти допомогу пенсіонерам, багатодітним сім’ям і родинам загиблих воїнів
    Фонд Порошенка продовжує доставляти допомогу пенсіонерам, багатодітним сім’ям і родинам загиблих воїнів
    Фонд Порошенка продовжує доставляти допомогу пенсіонерам, багатодітним сім’ям і родинам загиблих воїнів
    Фото ГО «Справа Громад»

    «Щиро дякую кожному нашому герою за мужність. Щиро дякую кожній матері і дружині за терпіння і віру в перемогу», – пише Петро Порошенко.

    У родині загиблого у лютому 2015 року солдата Анатолія Шумила дбайливо бережуть кожне фото з фронту. Він був мобілізований у серпні 2014-го, воював у 57-й окремій мотопіхотній бригаді.

    «Дякую нашим хлопцям за мирне небо над головою. За ці вулички нашого міста. Світла пам’ять тим, хто загинув..Він, не вагаючись, пішов туди. Він сказав: хто, якщо не я. Краще їх зупинити там. Шумило Анатолій Іванович, він дійсно був воїном. Вони супроводжували колону в Дебальцево, там були танкові атаки. Першу відбили, він підбив танк, але поки нахилився заряджати, танк вистрелив і осколок танкового снаряда пробив йому груди», – говорить удова солдата Любов Заливанська.

    Вона подякувала за допомогу: «Я вдячна за пам’ять. За те, що не забувають малозабезпечених, сім’ї загиблих, матерів, дружин».

    «Насамперед опікуємося сім’ями загиблих і малозабезпечених сім’ями атовців. Завдяки підтримці ЄС і особисто Петром Порошенко, фондом ПП ми разом зі »справою громад» зробили таку акцію по забезпеченню такими продуктовими наборами першої необхідності», – говорить депутат Запорізької обласної ради від «Європейської Солідарності» Андрій Хімічев.

    У кожному наборі – борошно, цукор, крупи, олія, консерви і печиво. Допомогу від Порошенка передали й волонтерці, яка в’яже шкарпетки військовим на фронт, Олені Костіній.

    «Пандемія коронавірусної інфекції, хаотичні та недолугі дії центральної влади останніх часів зробили свою справу – збільшили кількість нужденних людей. Особливо боляче це відображається на самотніх пенсіонерах, людях з інвалідністю. Але сьогодні є ті, хто не залишає українців сам на сам з проблемами», – говорить депутат міської ради від «Європейської Солідарності» Павло Варванський.

    Акція розпочалася ще у 2020 році, тоді після початку пандемії коронавірусу силами волонтерів, Фонду Порошенка та компанії Рошен понад 50 тисяч продуктових наборів отримали люди по всій Україні.

    З перших днів пандемії Фонд Порошенка спільно з волонтерами забезпечили медиків захисними костюмами – в лікарні передали понад 157 тисяч штук. А також 10 тисяч антивірусних окулярів, понад 50 тисяч високоякісних швейцарських ІФА-тестів Roche, профінансували закупівлю, ремонт і витратні матеріали понад 50 апаратів ШВЛ Допомогу отримали близько 200 медичних установ.

    Зараз Фонд разом з волонтерами передає в лікарні та амбулаторії кисневі концентратори. Більше ста апаратів від Порошенка були доставлені у медзаклади і рятують життя.

    Загалом від початку пандемії у Порошенка витратили на благодійну допомогу 150 мільйонів гривень.

    Читайте також:
    Порошенко зустрівся з Антоненком і пообіцяв, що винні в його арешті будуть покарані (фото)
    Теги: Петро Порошенко депутат Рошен акція військові активісти благодійність
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Фонд Порошенка продовжує доставляти допомогу пенсіонерам, багатодітним сім’ям і родинам загиблих воїнів