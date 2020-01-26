За Меркель німці почали вважати ворогом Америку, а не Росію, – журналіст



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Меркель цілеспрямовано працює над створенням позитивного іміджу Росії

Окрім посилення економічної співпраці ФРН з Росією період правління федерального канцлера Ангели Меркель також вирізняється цілеспрямованою роботою зі створення позитивного іміджу Росії, тоді як Сполучені Штати дедалі більша кількість німців починає сприймати як «ворога».

Про це відомий німецький журналіст-розслідувач та публіцист, автор книг про Володира Путіна та вибудувану ним систему влади Борис Райтшустер розповів в ефірі програми «Студія Захід» з Антоном Борковським, який 25 січня 2020 року вийшла в ефірі Еспресо.

Нагадаємо, Меркель в Москві заявила про необхідність добудувати «Північний потік – 2».