Зростання мінімалки. Нардеп пояснив, як це відіб’ється на економіці

Гетманцев: Підвищення рівня мінімальної зарплати додатково підтримає приватне споживання, а отже, відновлення економіки

Підвищення мінімальної зарплати стосується не лише зарплати, а й багатьох інших виплат, таких як допомога безробітним та компенсації роботодавцям. Тому зростання мінімальної зарплати в цілому підтримає приватне споживання, а отже, відновлення економіки. Про це розповів голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв’ю «Главкому».

Як стало відомо, у цілому за 2024 рік мінімальна зарплата збільшиться на 19,4%. За словами Гетманцева, з урахуванням низької інфляції, це частково компенсує втрати у реальній мінімалці у 2022-2023 роках.

«В умовах війни уряд змушений проводити зважену політику підвищення мінімалки. Вона спрямована на те, щоб будь-які такі підвищення не були болючими для бюджету і бізнесу, що могло трапитись, якби, приміром, її підвищили одразу у півтора чи два рази», – пояснює нардеп.

Водночас, за його словами, попри війну Україна має думати і про перспективу. Показник мінімальної зарплати є похідним від соціальної політики держави і рівня розвитку економіки.

Голова комітету пояснює: держава має прагнути встановлювати такий рівень мінімалки, який убезпечує людину праці від трудової бідності. В умовах України це означає, що якщо людина працює і отримує «білу» мінімальну зарплату, то вона не потрапить за цю межу.

Гетманцев також акцентує увагу на тому, що мінімальна зарплата має бути конкурентоспроможною серед країн в регіоні, інакше держава продовжить буде постійним донором трудових ресурсів для сусідніх країн.

«Тут не повинно бути зайвих ілюзій. Диспаритет у показниках мінімальної зарплати в Україні (190 євро), Румунії (660 євро) і Польщі (990 євро) відповідає розриву у рівні подушового ВВП між нашими країнами, принаймні до війни», – зауважує депутат.

За його словами, зменшити цей диспаритет означає забезпечити стійке зростання, масштабне відновлення після війни, повернення частини зовнішніх мігрантів, але це справа не одного року, бо «надто великою є наразі прірва».

Водночас Данило Гетманцев додає, що євроінтеграція, яка побудована на політиці поступового вирівнювання доходів, і проактивна позиція держави у підвищенні мінімальної зарплати, детінізації зарплат сприятимуть вирішенню цього питання.

Нагадаємо, у квітні 2024 року в Україні збільшать мінімальну зарплату та розширять перелік категорій ВПО, які отримуватимуть допомогу на проживання, а також продовжать термін подання заяв на призначення виплат для переселенців. Крім того, зростуть тарифи на холодну воду.