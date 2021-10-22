Гендиректор КМІС сказав, хто може стояти за кібератакою на сайт соціологів

Володимир Паніотто наголосив, що «немає підстав пов’язувати чи не пов’язувати» хакерську атаку з рейтингами» президента та «слуг»

Сайт соціологів, які зафіксували різке падіння рейтингу Зеленського та його партії, зламали

Гендиректор Київського Міжнародного Інституту Соціології Володимир Паніотто розповів про сьогоднішню кібератаку на сайт КМІСу.

«Сьогодні була здійснена кібератака на наш сайт, він і досі не працює, хоча ми його зараз відновлюємо. Маю надію, що до вечора він запрацює. Головне питання, яке мені задають зараз представники ЗМІ – чи ми пов’язуємо це з публікацією нових рейтингів вчора і позавчора. Маю сказати, що в нас немає підстав пов’язувати чи не пов’язувати саме з цими рейтингами», – написав Паніотто у Facebook.

За його словами, у рейтингах «практично не було нічого нового, вони статистично значуще не відрізнялися від травневих рейтингів». З іншого боку, напад більш ймовірно може бути пов’язаний все ж з політичними даними (споживання трансжирів, культурні проблеми людей з інвалідністю тощо).

«Після публікації кожних рейтингів ми отримуємо листи з мовою ненависті і погрозами. Політика КМІСу – не підходити близько до жодної політичної сили, щоб не втратити незалежність. Під час виборів ми проводили дослідження практично для всіх політичних сил, що потрапили до парламенту, зараз теж паралельно проводимо дослідження для політичних супротивників. Тому незадоволених може бути багато і ми не можемо це пов’язати з конкретною політичною силою», – додав соціолог.

Він також запевнив, що планує звернутися до кіберполіції із заявою про злочин.

Раніше сьогодні Антон Грушевський – керівник соціологічних і політичних досліджень КМІС – в інтерв’ю «Главкому» заявив, що напередодні колектив отримав листа з погрозами.

«Вчора на корпоративну пошту прийшов лист зі словами – цитую: «Не вводьте в оману людей, за олігархів ніхто не голосує, крім олігархів та їх поплічників та тих, хто крали. Якби я був головний, то вашу контору спалили б разом з вами», – розповів соціолог.

Варто зазначити, що згідно з опитуванням КМІС, вперше з 2019 року «Слуга народу» опустилась на друге місце.

Також напередодні КМІС оприлюднив свіжі президентські рейтинги. Рейтинг Зеленського порівняно з вереснем 2021 року впав на 9%. У вересні за нього готові були голосувати 33,3% тих, хто визначився. У жовтні ця цифра вже становить 24,7%.

Натомість нардеп від «Слуги народу» Микола Тищенко заявив, що рейтинг президента Володимира Зеленського та його політсили тільки зростає.