Глава дипломатії ЄС найближчим часом відвідає Донбас

Глава українського МЗС поінформував Борреля про ситуацію з безпекою на Донбасі

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель має намір найближчим часом відвідати Україну з візитом. У тому числі, Боррель відправиться на Донбас. Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України.

«Жозеп Боррель підтвердив намір найближчим часом відвідати Україну з візитом на запрошення Дмитра Кулеби, включаючи візит на Донбас», – йдеться в повідомленні.

За даними відомства, глава українського МЗС поінформував Борреля про ситуацію з безпекою на Донбасі і вздовж держкордону України, а також про загрозу підготовки Росії до нової хвилі агресії проти України.

Кулеба також закликав ЄС прискорити роботу над розробкою механізмів комплексного пакета стримування РФ від подальших агресивних дій, включаючи жорсткі економічні санкції проти Росії у разі розширення агресії.

Крім того, Кулеба подякував ЄС за багаторічну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, зусилля зі зміцнення стійкості української економіки і посилення безпеки нашої держави.

Як відомо, у Москві не виключають, що Росія може напасти на Україну. Москва визнала таку ймовірність за двох обставин.

До слова, за підрахунками керівництва ЗСУ, на Донбасі постійно перебуває понад дві тисячі російських військових.

Нагадаємо, раніше американське видання Bloomberg повідомляло, що Росія перекидає танки до українського кордону.