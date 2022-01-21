Загроза вторгнення. Посольство Ізраїлю збирає дані про своїх громадян в Україні

МЗС Ізраїлю просить своїх громадян в Україні заповнити анкети з особистими даними

В анкеті необхідно прописати особисті дані, сімейний статус, а також мобільний телефон та пошту кожного члена сім'ї

Консульський відділ Міністерства закордонних справ Ізраїлю звернувся до своїх громадян, які перебувають на території України, з проханням заповнити спеціальну анкету з контактними даними з формулюванням «щодо ситуації, що склалася в Україні». Анкету виклали на офіційному сайті МЗС Ізраїлю.

Посольство опублікувало звернення до громадян Ізраїлю трьома мовами – російською, українською та івритом, з проханням заповнити анкету.

До анкети з позначкою «обов’язково для заповнення» слід занести прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання, контактний телефон, адресу електронної пошти. Заповнити її потрібно на кожного члена сім’ї індивідуально, включаючи неповнолітніх дітей віком до 18 років.

Анкету виклали на офіційному сайті МЗС Ізраїлю

«Щодо ситуації, що склалася в Україні, рекомендуємо ізраїльтянам, що перебувають в Україні, заповнити нижченаведену анкету. Будь ласка, заповніть анкету на кожного члена сім’ї індивідуально, включаючи неповнолітніх дітей віком до 18 років», – сказано в повідомленні.

Також МЗС просить внести дані про контактних осіб, родичів в Ізраїлі, яких можна звернутися за додатковими відомостями.

Напередодні стало відомо, що посольство США проведе тренінг для своїх громадян в Україні. Посольство 25 січня буде давати інструкції громадянам США та їхнім сім’ям, як діяти у ситуації посилення загроз із боку Росії.

Як стало відомо, США підготували 18 сценаріїв дій на випадок «російського вторгнення» в Україну.

Нагадаємо, в інтерв'ю американському виданню The Washington Post президент України Володимир Зеленський висловив припущення, що російська армія може окупувати Харків на підставі «захисту російськомовного населення».

Після цього мер Ігор Терехов відповів Зеленському на слова про «окупацію Харкова». Мер запевнив, що харків'яни готові дати відсіч загарбнику.

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