Глава МЗС України відвідав з офіційним візитом Єгипет

Клімкін два дні перебував у Єгипті

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін 29-30 квітня перебував з офіційним візитом у Єгипті на запрошення свого колеги, глави МЗС Самеха Шукрі. Як повідомили у прес-службі українського міністерства, візит став «логічним продовженням домовленостей, досягнутих главами зовнішньополітичних відомств під час останньої зустрічі в Нью-Йорку



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Павло Клімкін у Єгипті

Клімкін два дні перебував у Єгипті

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін 29-30 квітня перебував з офіційним візитом у Єгипті на запрошення свого колеги, глави МЗС Самеха Шукрі.

Як повідомили у прес-службі українського міністерства, візит став «логічним продовженням домовленостей, досягнутих главами зовнішньополітичних відомств під час останньої зустрічі в Нью-Йорку у вересні 2017 р., та відбувся на тлі позитивних змін у двосторонньому діалозі».

Візит розпочався із зустрічі Павла Клімкіна з прем'єр-міністром Єгипту Шеріфом Ісмаїлом, під час якої сторони приділили пріоритетну увагу шляхам активізації співпраці у сфері торговельно-економічних відносин, зокрема перспективам участі українських компаній у масштабних проектах, що реалізуються в Єгипті та можуть стати важливим внеском у розбудову його національної економіки. Було також констатовано пожвавлення контактів між міністерствами та діловими колами обох держав, зокрема у контексті важливості нещодавнього візиту до України міністра у справах компаній державного сектору Єгипту Халєда Бадаві.

30 квітня Павло Клімкін провів переговори з міністром закордонних справ Єгипту Самехом Шукрі, у ході яких сторони розглянули питання двосторонньої взаємодії.

«Було підкреслено важливість підтримання активного діалогу на рівні зовнішньополітичних відомств, співробітництва у торговельно-економічній, освітній, культурній та інших сферах. Окремо сторони обговорили стан і перспективи діяльності Міжурядової спільної комісії з питань торговельно-економічного і науково-технічного співробітництва та висловилися за пошук нових модальностей її діяльності. Міністри висловили також готовність до активної співпраці у рамках міжнародних організацій з питань, які становлять взаємний інтерес», - додали у МЗС.

Міністри також відзначили взаємну зацікавленість сторін у реалізації значного потенціалу співробітництва у туристичній галузі. Наголошено, що на туристичному ринку Єгипту українські туристи займають вагому нішу з тенденцією до зростання (у 2017 р. понад 770 тис.).

У ході переговорів зі спікером Палати представників Єгипту Алі Абдель Аалом сторони наголосили на необхідності активізації міжпарламентської співпраці. Клімкін відзначив заснування у Верховній Раді України групи дружби «Єгипет–Україна». У цьому зв’язку Алі Абдель Аал поінформував, що з метою налагодження прямих контактів між парламентарями обох держав, аналогічна група буде створена у єгипетському парламенті найближчим часом.

Під час зустрічі Клімкіна з генеральним секретарем Ліги Арабських Держав (ЛАД) Ахмедом Абуль-Гейтом було наголошено на зацікавленості сторін в активізації контактів між МЗС України та ЛАД. Обговорено актуальні питання регіонального порядку денного, боротьби з тероризмом та перспективи розвитку ситуації у регіоні Близького Сходу та Північної Африки.

У ході зустрічі з представниками української громади в цій країні міністр поінформував про стан та напрямки співробітництва МЗС з українською діаспорою задля задоволення культурних і духовних потреб українців за кордоном.

Під час перебування в Єгипті Клімкін також провів зустріч з Папою і Патріархом Александрійським та усієї Африки Феодором ІІ, у ході якої порушено питання створення Єдиної Помісної Церкви в Україні.

Нагадаємо, 27 квітня з технічних причин з аеропорту Шарм-ель-Шейху було затримано виліт чартерного літака авіакомпанії UM Air з 215 українськими туристами до Львова.

Також не зміг вилетіти в Україну літак авіакомпанії Egypt Air, що був зафрахтований українським авіаперевізником. Усі пасажири були перевезені до готелю Experience Park Land, де розмістилися на ніч і були забезпечені водою та їжею.

Президент Петро Порошенко доручив МЗС та мінтрансу посприяти безкоштовному розміщенню туристів, які не змогли вилетіти додому, в місцевих готелях і допомогти їм повернутися з відпочинку в Єгипті.

За останні дні понад 705 громадян України вилетіли з Шарм-ель-Шейха на батьківщину. Останні українські туристи, які затрималися в Єгипті, вилетіли в Україну ввечері 30 квітня.

Частина туристів була переправлена рейсами у Львів, решту українців планували доставити у Київ.

30 квітня у МЗС повідомили, що українські туристи вилетіли додому.

У МЗС також розповіли, що треба робити, коли в аеропорту трапляється форс-мажор.