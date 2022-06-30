Голови адміністрацій двох міст можуть отримати більше повноважень

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проект постанови про розширення повноважень начальників військових адміністрацій міст Кремінна та Рубіжне. Вони отримають всі повноваження відповідно до закону «Про правовий режим воєнного стану». Відповідний проект № 7503 вже зареєстрований в парламенті.

В супровідних документах зазначається, що території Кремінської і Рубіжанської міських територіальних громад Сєвєродонецького району Луганської області окуповано. Однак начальники адміністрацій на цей час не мають достатніх повноважень.

Водночас законом «Про правовий режим воєнного стану» визначено, що Верховна рада за поданням президента може прийняти рішення про те, що в період дії воєнного стану голова військової адміністрації:

крім повноважень, віднесених до його компетенції законом, здійснює повноваження сільської, селищної, міської ради, її виконавчого комітету, сільського, селищного, міського голови;

може затвердити тимчасову структуру виконавчих органів сільської, селищної, міської ради (для працівників, посади яких не включено до тимчасових штатних розписів, оголошується простій або здійснюється їх переведення на рівнозначну чи нижчу посаду).

Крім того, апарат сільської, селищної, міської ради та її виконавчого комітету, інші виконавчі органи комунальні підприємства, установи та організації відповідної територіальної громади підпорядковуються начальнику відповідної військової адміністрації.

Нагадаємо, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив 20 травня, що Рубіжне повністю зруйноване, уцілілих будинків немає, місто доведеться відбудовувати з нуля.

Українські підрозділи змушені були залишити місто, оскільки в ньому уже неможливо було оборонятися.