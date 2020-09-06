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    Політика

    Головне завдання – повернути владу на місця, – Ігор Палиця

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    Відкритий форум прихильників партії &laquo;За майбутнє&raquo; на Тернопіллі - Головне завдання – повернути владу на місця, – Ігор Палиця
    Відкритий форум прихильників партії «За майбутнє» на Тернопіллі

    «За майбутнє» буде брати участь у виборах у всіх 55 об’єднаних територіальних громадах Тернопільщини

    На Тернопільщині пройшов Відкритий форум прихильників партії «За майбутнє». Учасники заходу обговорили план розвитку регіону, зокрема залучення інвестицій в медицину та модернізацію промисловості. Голова партії Ігор Палиця зазначив, що головне завдання його команди – повернути владу на місця.

     

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    Голова партії Ігор Палиця

    «Наше завдання – перемогти, взяти владу в обласній раді, в місцевих радах і приймати рішення самим. Ніхто немає права вмішуватися в рішення, які приймають ради. Ради обрані народом, а люди, яких призначає Київ не мають право вирішувати, як рухатися регіонам», – Ігор Палиця, лідер політичної партії «За майбутнє»

     


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    Команда «За майбутнє»  буде брати участь у виборах у всіх п’ятдесяти п’яти об’єднаних територіальних громадах Тернопільщини.

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    вибори партії Тернопільщина Ігор Палиця
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