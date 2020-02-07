Скаути Зеленського вербують легенду «Динамо» на міністра
Олександр Шовковський може очолити український спорт
Через півроку роботи уряду Гончарука у Зеленського визнали його неефективність та нині намагаються все полагодити «на ходу». Однією з відкритих ран стало суперміністерство культури, молоді та спорту на чолі з колишнім боссом каналу СТБ Володимиром Бородянським.
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У того виробляти шоу «Битва екстрасенсів» виходило краще, ніж керувати спортом, тому питання змін тут стоїть нагально.
Про ймовірні зміни повідомляє «Українська правда» у великому аналітичному матеріалі під строкатою назвою - ПереЗЕвантаження. Як Зеленський готується змінити уряд Гончарука.
В ньому автори зназначають, що питанння розділення суперміністерства та утворення окремої структури, яка б відповідала за спорт, практично вирішене.
Ба більше, навіть є кандидат, який нову формацію очолить. Це імпазантна легенда команди київського «Динамо» Олександр Шовковський, який нині є тренером у штабі збірної України з футболу.
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Згідно джерел УП, Шовковськй міністром спорту стане не одразу, а спочатку буде головою Державного агентства спорту під загальним керівніцтвом Мінкульту - таким собі «міністром без портфелю». Така конструкція необхідна, щоб Бородянський контролював підготовку до Олімпіади-2020.
Коментарів самого Шовковського з цього приводу не було, проте ЗМІ отримали чималий привід для роздумів.
Джерело: Главком СПОРТ