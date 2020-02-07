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    Скаути Зеленського вербують легенду «Динамо» на міністра

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    Шовковський на олівці в скаутів Зеленського - Скаути Зеленського вербують легенду «Динамо» на міністра
    Шовковський на олівці в скаутів Зеленського

    Олександр Шовковський може очолити український спорт

    Через півроку роботи уряду Гончарука у Зеленського визнали його неефективність та нині намагаються все полагодити «на ходу». Однією з відкритих ран стало суперміністерство культури, молоді та спорту на чолі з колишнім боссом каналу СТБ Володимиром Бородянським.

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    У того виробляти шоу «Битва екстрасенсів» виходило краще, ніж керувати спортом, тому питання змін тут стоїть нагально.

    Про ймовірні зміни повідомляє «Українська правда» у великому аналітичному матеріалі під строкатою назвою - ПереЗЕвантаження. Як Зеленський готується змінити уряд Гончарука.

    В ньому автори зназначають, що питанння розділення суперміністерства та утворення окремої структури, яка б відповідала за спорт, практично вирішене.

    Ба більше, навіть є кандидат, який нову формацію очолить. Це імпазантна легенда команди київського «Динамо» Олександр Шовковський, який нині є тренером у штабі збірної України з футболу.

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    Згідно джерел УП, Шовковськй міністром спорту стане не одразу, а спочатку буде головою Державного агентства спорту під загальним керівніцтвом Мінкульту - таким собі «міністром без портфелю». Така конструкція необхідна, щоб Бородянський контролював підготовку до Олімпіади-2020.

    Коментарів самого Шовковського з цього приводу не було,  проте ЗМІ отримали чималий привід для роздумів.

    Джерело: Главком СПОРТ

    ЗМІ спорт Володимир Зеленський Олександр Шовковський Мінмолодьспорт Володимир Бородянський
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