Скаути Зеленського вербують легенду «Динамо» на міністра



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Шовковський на олівці в скаутів Зеленського

Олександр Шовковський може очолити український спорт

Через півроку роботи уряду Гончарука у Зеленського визнали його неефективність та нині намагаються все полагодити «на ходу». Однією з відкритих ран стало суперміністерство культури, молоді та спорту на чолі з колишнім боссом каналу СТБ Володимиром Бородянським.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У прогнозі на Олімпіаду-2020 Україні дають менше медалей, ніж раніше

У того виробляти шоу «Битва екстрасенсів» виходило краще, ніж керувати спортом, тому питання змін тут стоїть нагально.

Про ймовірні зміни повідомляє «Українська правда» у великому аналітичному матеріалі під строкатою назвою - ПереЗЕвантаження. Як Зеленський готується змінити уряд Гончарука.

В ньому автори зназначають, що питанння розділення суперміністерства та утворення окремої структури, яка б відповідала за спорт, практично вирішене.

Ба більше, навіть є кандидат, який нову формацію очолить. Це імпазантна легенда команди київського «Динамо» Олександр Шовковський, який нині є тренером у штабі збірної України з футболу.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Реальний план чи «золоті верби»? Заммінстра представив стратегію розвитку спорту до 2032 року

Згідно джерел УП, Шовковськй міністром спорту стане не одразу, а спочатку буде головою Державного агентства спорту під загальним керівніцтвом Мінкульту - таким собі «міністром без портфелю». Така конструкція необхідна, щоб Бородянський контролював підготовку до Олімпіади-2020.

Коментарів самого Шовковського з цього приводу не було, проте ЗМІ отримали чималий привід для роздумів.

Джерело: Главком СПОРТ